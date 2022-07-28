恆大出售香港總部 李嘉誠有意購買

恆大/香港/李嘉誠

陷入困境的中國房地產開發商恆大集團在宣布公司重組計畫的前幾天，為其香港總部大樓找到一個潛在的買家。

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法新社7月28日引述據香港媒體說，由香港億萬富翁李嘉誠創立的長江資產控股有限公司表示，它已經提交了對這棟26層樓的競標，目前估值為90億港元（11.46億美元）。

據《南華早報》報道，2015年，恆大集團以16.1億美元收購其香港總部時，以每平方米的價格計算，是香港辦公樓的最大交易。

恆大集團在積累了大約3000億美元的欠款後，最近幾個月一直試圖出售資產，並減少在其他公司的股權。

為了減少該行業的債務，自2020年以來，北京一直在逐步收緊對開發商的信貸要求，這引發已經負債的集團資金來源枯竭。

隨後出現了一波違約潮，特別是恆大集團發生的違約。由於生存受到威脅，這個前中國房地產第一大公司將在未來幾天公布重組計畫草案。

去年10月，恆大香港總部樓盤被以17億美元的價格提供給中國國有開發商越秀，但由於擔心恆大未解決的債務，該買家退出了。

恆大在內部調查後，於上周解僱了其首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）。據華爾街日報說，恆大發現這兩名高管參與了借貸安排，導致銀行從恆大一家關鍵子公司強制執行了20億美元資金。

法新社說，恆大集團糟糕的財務狀況正在對其競爭對手產生連鎖反應，因為買家越來越不願意投資房地產。

由於受到削弱，一些開發商苦苦掙紮，難以跟上施工進度，不能按時交付那些建成之前就出售了的房屋。

作為報復，憤怒的房主們拒絕向開發商支付月供，加劇了該行業的危機。分析人士認為，如果這場危機蔓延到中國的金融系統，其衝擊可能會遠遠超出中國的邊界。

法新社說，聯繫了恆大，但恆大沒有立即發表評論。