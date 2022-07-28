拜習通話無新意 雙方原則同意麵對面會談

中美關係

2021年11月15日，美國總統喬-拜登在美國華盛頓的白宮與中國領導人習近平進行了虛擬對話。7月28日，兩人進行了拜登入住白宮以來第五次通話。

就在傳出美國眾議院議長佩洛西可能八月出訪台灣之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平周四通話，習近平警告對方不要在台灣問題上“玩火”，拜登回應美國對台立場未變。兩人原則同意麵對面會談。

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一位美國官員告訴媒體，美國總統拜登和他的中國同行習近平周四在長達兩個多小時的電話交談中就面對面會談的原則達成一致。他們 "討論了面對面討論的重要性，並同意他們的團隊將努力尋找一個雙方都同意的時間來進行討論，"這位官員在匿名的情況下說。

這是拜登入住白宮以來美中領導人第五次電話通話，根據中國官方新聞稿，習近平在通話中稱，“美方應該言行一致恪守一個中國原則”。習近平補充說，“我們堅決反對‘’台獨’分裂和外部勢力干涉”。

白宮稍後發出的第一份聲明表示：美國總統拜登周四告訴他的中國同行習近平，美國對台灣的立場 "沒有改變"。拜登補充說，"美國強烈反對改變台灣海峽地位或威脅台灣海峽和平與穩定的單方面舉動。"

北京反對台灣與其他國家的任何官方接觸，在傳出民主黨人出身的眾議院議長佩洛西準備訪問台灣的消息後，中方接連發出警告，一次比一次嚴厲。其實，美國眾議院議長金里奇曾在1997年就已率團訪問台灣。

最近兩年來，儘管美國官員經常訪問台灣，但北京認為美國最高級別官員之一佩洛西女士的訪問是一個重大的挑釁。北京周三警告說，華盛頓將不得不 "承擔 "訪問的 "所有後果"。不過，佩洛西目前還沒有確認行程。

白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比在通話前說，拜習通話的議程將包括 "圍繞中國在印太地區的侵略性和脅迫性行為的緊張關係"。

但是美國參謀長馬克-米利將軍告訴媒體，如果佩洛西要求 "軍事支持"，他將採取 "任何必要的行動以確保佩洛西的出訪事務安全進行“。

法新社報道說，圍繞這次旅行的緊張局勢只是問題的一部分。美國官員擔心，習近平或正在考慮使用武力控制台灣。侵台或者其他形式的軍事行動曾經被認為不太可能，越來越被觀察家認為是有可能的。

據白宮稱，拜登與習對話的主要目的是為兩個超級大國建立 "護欄措施"，以避免公開衝突。柯比說，拜登希望 "確保""與習近平在所有問題上的溝通渠道是暢通的，無論是我們同意的問題還是我們有重大困難的問題，他們總是可以拿起電話，坦誠地與對方交談"。

一些美國官員會談前說，雙方談及的內容將包括中國至今未譴責的俄羅斯侵烏戰爭。對話的另一個主要內容是討論經濟問題。路透社援引知情人士消息稱，拜登還計畫與習近平討論氣候問題以及貿易競爭，另外還包括原油價格問題。

此前透出的消息說，雙方通話可能涉及美國是否取消特朗普政府時期對中國施加的關稅問題，但雙方的公告都沒有提及相關的內容。

美國官員稍後表示，兩位領導人沒有討論美國對中國徵收關稅的問題。