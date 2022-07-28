歐盟呼籲廢除中國在香港實施的《國家安全法》

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歐盟周四呼籲廢除中國在香港實施的《國家安全法》，並要求香港當局停止適用該法律。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的發言人稱：歐盟再次對香港言論自由、新聞自由、政治多元化和結社自由等公民權利和政治權利日益受到侵犯表示嚴重關切。

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法新社報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的發言人納比拉·馬薩利周四表示，“歐盟支持聯合國人權事務委員會的建議，敦促中國香港特別行政區採取行動廢除《國家安全法》並停止適用該法律。

聯合國人權事務委員會周三發出呼籲，敦促中國香港特別行政區採取行動廢除《國家安全法》並停止適用該法律。人權事務委員會是在當天發表的有關香港《公民權利和政治權利國際公約》情況的審查報告中發出這一呼籲的。

據報道，自2020年《國家安全法》頒布以來，已導致200多人被捕，包括12名兒童。香港反對派遭到嚴厲鎮壓，大多數要求香港民主的人士要麼逃離家園，要麼被禁止任職，要麼遭到監禁。

聯合國人權委員會表示，自《國家安全法》頒布以來，大量工會和學生會等民間社會組織遷往別的地方開展工作，或徹底停止運作，這一點令人關切。委員會同時感到遺憾的是，香港政府沒有明確保證參與委員會本次審議的民間社會及其代表將受到保護，不會根據《國家安全法》對其提出指控。委員會要求香港不要採取任何可能限制結社自由的行動，並確保民間社會成員不會因參與當前審議而受到起訴。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的發言人納比拉·馬薩利周四表示：歐盟再次對香港言論自由、新聞自由、政治多元化和結社自由等公民權利和政治權利日益受到侵犯表示嚴重關切。她說，香港當局必須“確保民間社會組織代表不會因為參與國際組織而受到指控或恐嚇”。她並表示， “當局的任何恐嚇和報復行為都受到強烈譴責”。

發言人馬薩利並重申，根據中英聯合聲明，香港“至少到2047年”將一直保持高度自治。