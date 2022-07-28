美軍正制定應變計畫確保佩洛西訪台安全

中美關係

美聯社27日引述匿名官員說法報導：美軍正積極制定眾議院議長佩洛西訪台的應變計畫，包括出動飛機、軍艦並在佩洛西座機周圍畫設緩衝區。

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美聯社引述美國官員表示：不擔心佩洛西若訪台，中國會攻擊她的座機，但佩洛西進入全球熱區之一的台灣，一場意外、失誤或誤會恐危及她的安全，國防部因此制訂因應任何突發事件的計畫。

官員指出：若佩洛西訪台，美軍將增加在印太地區的兵力與武器調動，可能用美軍戰機、艦艇、監視武器等軍事系統來保護她。

國防部長奧斯汀說：“我已親自與議長對話，我與她例行交談，並提供我對於安全情況的評估。”

中國國防部26日警告，若佩洛西訪台，解放軍絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和“台獨”分裂圖謀。

拜登政府已表示，若總統不能視事，佩洛西是僅次於副總統哈里斯的第二順位繼任者，她出訪海外的安全事宜攸關美國國安，但只有她能決定她的訪問行程。

高層領袖外訪都有一定的維安措施，匿名官員透露，佩洛西訪台的維安措施將超出前往低風險目的地的應對方式。官員說，美軍須在佩洛西及其座機周圍建立緩衝區，同時為意外做好準備且在附近有救援能力，並建議當地艦艇備妥直升機；官員認為，雖然中國不會直接對波洛西採取軍事行動，但不排除派軍機飛越台灣領空、在台灣空域附近挑釁，或派軍艦巡邏台灣海峽。