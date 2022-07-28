馬雲計畫放棄螞蟻金服控制權

馬雲/螞蟻金服

馬雲計畫放棄對螞蟻金服集團的控制權。華爾街日報說，馬雲一直是政府措施針對的目標，這些措施似乎旨在減少他的影響力和他的公司的權力。

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華爾街日報今天7月28日引述知情人說，在經歷了一年多的中國監管機構的特殊壓力之後，這是這家金融科技巨頭努力擺脫關聯公司阿里巴巴集團控股有限公司的一部分。

當局在最後一刻叫停了螞蟻金服2020年價值超過340億美元的IPO，並迫使這家科技公司重組變為一家由中國央行監管的金融控股公司。隨着改革的進展，螞蟻金服正在利用這個機會減少公司對創立阿里巴巴的馬雲的依賴。

57歲的前英語教師、中國最傑出的企業家之一馬雲，一直是政府採取措施針對的目標，這些措施似乎旨在減少他的影響力和他的公司的權力。自十多年前從阿里巴巴提取螞蟻金服的前體資產以來，他一直控制着螞蟻金服。

隨着時間的推移，他將其打造成為一家擁有超過10億用戶的支付寶支付網絡的公司，擁有曾經是世界上最大的貨幣市場基金的投資平台，以及一個大型的小額貸款業務。如果螞蟻金服上市，預計其估值將超過3000億美元。

而減少他的所有權可能會使螞蟻金服的潛在恢復上市時間推遲一年或更久。因為中國證券法規要求最近經歷過控制權變更的公司暫停公開上市。

馬雲在螞蟻金服不擔任高管職務，也不在董事會任職，但他是該公司的大人物，目前通過一個他佔主導地位的實體控制着該公司50.52%的股份。其中一些人說，他可以通過將部分投票權轉讓給包括首席執行官井賢棟（Eric Jing）在內的螞蟻金服其他高層來放棄他的控制權，之後他們將共同控制該公司。

熟悉此事的人士稱，螞蟻金服告訴監管機構，在公司準備轉型為金融控股公司時，馬雲打算讓出控制權。這些人說，監管機構並沒有要求這一變化，但已經給予他們祝福。螞蟻金服在申請成為金融控股公司時，需要描繪出其所有權結構。

中國人民銀行還沒有正式接受螞蟻金服成為金融控股公司的申請。在螞蟻金服的重組完成之前，任何控制權變更都不可能實現。

2014年，螞蟻金服集團成立，持有支付寶和其他金融業務，包括消費者借貸。該公司在2020年將其名稱改為螞蟻集團。

知情人說，馬雲個人多年來一直在考慮放棄對螞蟻金服的控制權。他一直擔心過於依賴公司高層的單一主導人物而產生的公司治理風險。

幾年前，馬雲為解決阿里巴巴的這些風險，建立了一個合作結構，以確保隨着第一代領導人的轉移，有一個可持續的繼承人。他在2013年放棄了阿里巴巴的CEO職位，並在2019年從公司退休時卸任董事長。他目前持有阿里巴巴不到5%的股份。

華爾街日報說，監管環境的惡化刺激了螞蟻金服和阿里巴巴脫鉤，需要馬雲放棄在螞蟻金服控制權有了新的緊迫性。周二，阿里巴巴透露，螞蟻金服的七名高管已從阿里巴巴合夥人中離職，這是阿里巴巴及其子公司的最高管理層。兩家公司還終止了長期存在的商業和數據共享協議，這些協議使阿里巴巴獲得了優勢。