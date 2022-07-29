中央社： 共軍30日在福建平潭實彈射擊

政治

中央社報道：美國眾議院議長佩洛西29日率團訪問亞洲，共軍揚言她若訪問台灣“必將採取強有力措施”。福建平潭海事局29日晚發布航行警告，30日將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。 美國陸軍參謀長米利將軍告訴媒體，如果佩洛西要求“軍事支持”，他將“採取必要措施確保”她的訪問“安全”進行。

廣告 繼續瀏覽後續

公開資料顯示，平潭距離台灣的新竹最近處只有68海里，相當於126公里，這也是台灣海峽的最窄處。

據福建海事局微信公眾號通報，福建平潭海事局29日發布航行警告，7月30日早上8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

具體警戒封鎖區域為A：25°25′27″N/119°48′15″E，B：25°21′55″N/119°44′35″E，C：25°14′45″N/119°48′17″E，D：25°22′10″N/119°53′27″E等四點連線範圍內水域。通報還附上警戒封鎖區地圖。

中國國防部發言人譚克非26日表示，中方要求美方以實際行動履行不支持“台獨”的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和“台獨”分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部29日表示說，中美兩國元首28日通話是在佩洛西一直幾乎全訪台的背景下舉行的。如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。