佩洛西台灣行程列暫定 美兩岸事務專家勸延遲

中美關係

讓美中緊張情勢驟然升高的美國眾議院議長佩洛西台灣行計畫又有新情況，根據美國國家廣播公司新聞網引述消息人士，佩洛西29日起率團訪問亞洲，預定訪問日本、韓國、馬來西亞、新加坡，但外界最關注的台灣行程目前列“暫定”。

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與此同時，美國兩岸事務專家，華盛頓智庫，德國馬歇爾基金會中國項目主任葛來儀，美國企業研究所資深研究員庫伯聯名投書紐約時報，擔心美中可能因佩洛西訪台爆發軍事衝突，建議推遲台灣行程。

兩位專家表示，中國野心隨軍事實力提升，可能即將有能力並吞民主台灣，即使與美國一戰也在所不惜，習近平今年秋季爭取第三任期，沒有示弱的本錢。習近平不斷強化對台施壓，顯然以為美國可能即將正式支持台獨。

兩人寫道：單一火花就可能將台海不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突。佩洛西訪台可能就是這個火花。華盛頓許多人認為只要明確展示美國對台承諾就會防止中國冒進，但佩洛西此時訪台卻可能引發中國強力回應。原因：佩洛西位階高於其他訪台的美國政治人物，而她敢於在人權議題挑戰北京的形象與台灣連在一起，會被中方視為嚴重挑釁。

文章寫道，中共領導人或希望避免與美國發生戰爭，但會冒險讓緊張情勢升高，比如干擾佩洛西專家，或首次派軍機飛越台灣上空。為讓緊張情勢降溫，他們建議佩洛西延後訪台。

作者最後表示，“批評如此做法的人會說，北京是個惡霸，惡霸只會回應強者，華盛頓和佩洛西不能退縮。但我們正糊塗走向危機，各方領袖都必須清醒，找到下台階，避免沒有任何一方想要的危險對抗發生。”

美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通話長達兩個多小時，習近平警告美方不要在台灣問題上“玩火”，但拜登強調美國對台立場不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的舉動。