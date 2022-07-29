佩洛西開始亞洲之行 但未確認訪台行程

佩洛西亞洲之行

備受矚目的美國國會眾議院議長南希∙佩洛西（Nancy Pelosi）的亞洲之行據報定於7月29日啟程，但是是否前往台灣目前尚未確定，因為在訪問行程上台灣被列為“暫定”。美國國務卿布林肯29日表示：希望美國和中國“以明智的方式”處理台灣問題上的分歧。

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美國全國廣播公司（NBC）引述兩位消息人士的話說，佩洛西率領的美國國會代表團星期五離開華盛頓，只是在啟程之時是否前往台灣還不確定。

兩位消息人士中的一位星期四下午看到了這次訪問的行程，此行目的地包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡，而台灣一站則標明“暫定”。

彭博社最先報道，佩洛西的代表團星期五齣發，星期五也是國會8月休會前的最後一個工作日。

佩洛西計畫訪台的經金融時報披露後，北京當局對此作出了強烈的反應。北京外交部和國防部發言人分別連續多次發出警告，要對佩洛西訪台採取必要的應對和反制措施，“不會坐視不管”，而且一切後果還要美方承擔。

中國國家主席習近平星期四在與拜登總統通電話時再次強調堅決反對所謂“台獨”和外部勢力干涉的立場，聲稱絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。

習近平表示：“民意不可違，玩火必自焚”。

中國官方並未說明所謂的應對和反制措施是什麼，中國的社媒上卻充斥着中國軍機伴飛佩洛西的座機，甚至隨其進入台灣的各種揣測和議論。

為了在佩洛西最後決定仍去台灣訪問時確保她和代表團的安全，美國軍方已經制定了保護她的代表團安全的計畫。據美國媒體此前報道，美軍將增加調集在印太地區的軍力和軍事資產，在佩洛西飛往台灣的途中以及她抵達後逗留台灣期間，美軍的戰機、軍艦、偵察機，以及其他的軍事設施都會被用來對她進行多層交叉的保護。

美國海軍第七艦隊發言人表示，“里根號”航母戰鬥群星期二結束對新加坡的訪問後，已經返南中國海進行例行的巡邏，其艦載固定翼和旋翼機戰機將進行起降飛行、對海打擊以及海空協同作戰訓練。