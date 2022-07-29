布林肯：望北京和華盛頓能“明智”處理美中分歧

關注台海局勢

美國國務卿布林肯29日表示，希望美國和中國能夠“明智地”管理他們在台灣問題上的分歧，而此時美國國會議員南希佩洛西的領導人可能會在該島訪問加劇了緊張局勢。

廣告 繼續瀏覽後續

在新聞發布會上被問及佩洛西女士可能訪問台灣的好處時，布林肯沒有發表評論，但他回憶說，拜登總統在周四的電話中告訴中國國家主席習近平，美國“強烈反對單方面努力”改變台灣的地位。

布林肯補充說：“在台灣問題上，我們有很多分歧，但40多年來，我們一直在處理這些分歧，我們這樣做的方式是維護和平與穩定，讓台灣人民繁榮昌盛”。

布林肯還表示：“重要的是，作為我們共同責任的一部分，我們能夠繼續明智地處理這件事，以免發生衝突，並且我們在這個問題上保持溝通”。

他繼續表示： “我們認為，兩位領導人之間的直接溝通對於履行這些職責至關重要”。

拜登政府擔心眾議院議長佩洛西女士訪問台灣的潛在影響。

將中國視為國際舞台上主要競爭對手的美國政府經常提到需要建立“保障措施”，以防止兩國之間的分歧惡化到無法控制的發生衝突的地步。

多年來一直直言不諱地批評北京政權的佩洛西女士沒有證實她的旅行計畫。