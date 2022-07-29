江蘇濱海無記名投票選出7名“躺平幹部”

習近平

為防“躺平”、“佛系”風氣滲入中共黨內，大陸多地出手整治懶政的“躺平式幹部”。江蘇濱海縣近日高調宣傳以無記名投票方式選出7名“躺平者”，予以集中誡勉後，被輿論批為“形式上熱鬧”。

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中央社報道：中共濱海縣委組織部微信公眾號通報，濱海縣組織部部長王大為26日下午對今年首批7名“躺平者”進行集中誡勉談話。

他說，這次“躺平者”評選，是經過群眾推選、單位評議和組織評定等程序最終確定的，大家要從思想深處找原因，破除“躺平”思想，從“躺平”中“起身”，做一名站得起、立得直、行得穩的幹部。

王大為要求“躺平者”自我審視，想一想“為什麽是我”。“躺平者”的標籤不會無緣無故貼到某個人身上，都是各單位幹部群眾無記名推選得票率30%以上的，最高的將近50%，最少的也達到1/3。

通報稱，誡勉談話結束後，有“躺平者”表示深感慚愧、深以為恥，辜負了組織的培養和信任，均表態要端正思想狀態、振奮精神狀態、轉變工作狀態，從新開始，爭做一名“奮進者”。

據報道：濱海縣評選“躺平者”設有7個標準，其中包括“擔當精神不夠，見到任務兩手一攤，碰到問題兩眼一黑，左躲右閃、上推下卸，只要不出事、寧願不幹事”；“工作態度不正，與組織討價還價，只想當官不想幹事、只比待遇不比責任、只比資歷不比貢獻”；“工作作風不實，玩心較重、貪圖安逸，暮氣沉沉、佛繫心態，不推不動，甚至推也不動”。

通報稱，濱海縣委組織部將持續進行跟蹤管理，設置6個月的跟蹤管理期，幫助這7人“提振精神、重啟新程”。

濱海縣高調宣傳“尋找身邊的躺平者活動”後，反而引發多家陸媒批評嘲諷。

澎湃新聞質疑，這是否就意味著一定要找到“躺平者”？如果這個單位尋找不出“躺平者”，是不是要硬找呢？

南方日報指出，導致一些幹部滋生“躺平”心態的因素是多方面的。有的“躺平幹部”抱有“干與不幹一個樣，干多干少一個樣”的心態，暴露的是一些地方對幹部隊伍如何進行有效評價的機制問題；有的抱有“多一事不如少一事”的心態，折射的是如何激勵擔當作為，以及健全有效的容錯糾錯機制方面問題；至於一些年輕幹部工作沒多久就滋生“躺平”心態，正與一些地方晉陞“天花板”難破有很大關係。

紅星新聞也強調，評選躺平幹部，不能只是“形式上熱鬧”。“躺平者”的標籤固然不會無緣無故貼到某個人身上，但那些人緣好、後台硬的“躺平者”大抵不會被貼上。退一步說，就算評選公允客觀，選出的恐怕更多是一些“蒼蠅”中的“躺平者”。