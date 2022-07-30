既怕得罪華府，又怕激怒北京，CNN說台北對佩洛西訪台保持低調

佩洛西

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，蔡英文總統和總統府迄今未對美國國會眾議院議長佩洛西訪台發表任何談話。

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相較於美中對佩洛西訪台行程的反應，台灣當局顯得異常低調。外交部28日表示：“並沒有接獲佩洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。”唯有行政院長蘇貞昌27日表示：“我們非常感謝佩洛西議長，長年以來對於台灣非常支持與友善，我們對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。”

CNN的報道引述分析家指出：台灣此刻處於一個尷尬位置。台灣長期依賴美國軍售，確保一旦中共來犯時有能力自我防衛，對於美國重量級政治人物來訪，台灣不想表現出不歡迎的態度；然而，若台灣對佩洛西來訪表現太過熱切，又可能會激怒北京。

任職澳洲國立大學台灣研究計畫的政治學者宋文笛說：“保持低調以避免讓人以為台灣積極鼓勵佩洛西到訪，符合台灣政府的利益。”他說：“如果台灣保持沉默，那麼佩洛西到訪就可能被解讀為美方或波洛西的決定，但若台灣公開呼籲佩洛西訪台，中國就會將此羅織為台灣的陰謀。”

不過這也可能只是台灣相對沉默的原因之一。創辦在線雜誌《破土》，報導政治與文化議題的丘琦欣表示，台灣民眾不太擔心佩洛西來訪可能造成的影響，他說“中國的威脅太頻繁了，以致於象是背景噪音般。事實上，民眾不認為佩洛西訪台有那麼嚴重的影響。”