美國眾議院議長佩洛西訪日將與岸田文雄舉行會談

美日/佩洛西

美國NBC電視台28日報道稱，美眾議院議長佩洛西將於當地時間29日率團訪問亞洲。目的地包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡等，但目前尚不清楚是否會訪問台灣，另有消息稱，佩洛西沒有放棄訪問台灣的日程，而到達日本後，她將與日本首相岸田文雄舉行會談。

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根據截至28日公布的行程表，台灣被列為“暫定”目的地。佩洛西方面沒有透露她訪問亞洲的具體計畫，只稱“與安全保障相關”。

有消息稱，佩洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，在台北會見蔡英文總統。然後，在5日下午，其座機降落在東京的橫田美國空軍基地。她是美國政界排名第三的眾議院議長，作為禮賓程序，自然會與岸田文雄首相會面。

另據報道，訪問台灣的日本議員代表團在所有日程結束後舉行了新聞發布會，作為代表團團長的石破茂強調，正在“考慮所有可能性”，為台灣的緊急情況做準備。

27日起訪台的前防衛大臣石破茂等四位國會議員先後會見了蔡英文總統等台灣政要。當被問及台灣發生緊急情況及在台灣的日本國民的撤離時，石破茂說：“我不能透露我所掌握的所有情況”，據台灣官員稱，還有日本議員定於8月訪問台灣。