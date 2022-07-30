西班牙和巴西首現非洲以外的兩例猴痘死亡病例

猴痘疫情

西班牙與巴西分別於7月29日星期五宣布：該國首現感染猴痘病毒的死亡病例。這是在非洲以外首次出現的死亡病例。但尚不明了猴痘病毒究竟是造成這兩例死亡病例的主因還是誘因。自今年5月以來，猴痘病毒已造成7人死亡，不過醫療當局表示：此一疾病的致死率非常低。

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西班牙與巴西周五分別宣布首例與猴痘相關的死亡病例，相隔時間僅差數小時，合並症可能在這兩起死亡病例中發揮了關鍵作用。隨着這兩起新的死亡病例，令猴痘疫情自今年5月爆發以來導致的死亡人數升至7人。前5例死亡病例均在非洲，猴痘在非洲被視為一種地方病，1970年首次發現人類感染病例。

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的衛生部長星期五宣布：該州貝洛奧里藏特(Belo Horizonte)市一名猴痘病毒攜帶者死亡。不過，他患有嚴重疾患住院接受癌症治療。政府公報指出：需要強調的是：這名死者有嚴重的合並症，民眾無需恐慌，猴痘的致死率非常低。

西班牙衛生部也在同一天（7月29日星期五）宣布：該國首例感染猴痘病毒的患者死亡，這在歐洲尚屬首例。不過，當局沒有具體披露死者的具體死因或死亡日期。

至今西班牙感染猴痘病毒的人數已有4298人，是全球猴痘疫情最嚴重的國家之一。

7月24日，世界衛生組織宣布：猴痘疫情已構成“國際關注的突發公共衛生事件”，從而拉響最高級別警報。

世衛組織公布的數字顯示：自5月初以來，在非洲流行地區以外的全球範圍，78個國家發現1萬8000多例猴痘感染病例。其中78%的病例集中在歐洲國家，另有25%的病例在美洲。

根據目前的認知情況，猴痘並不是一種通過性行為渠道傳染的疾病。直接的皮膚接觸，以及受到感染的床單、被罩或衣物均可成為傳播病毒的媒介。

世界衛生組織特彆強調：必須避免對特定群體的污名化指控，以避免出現諱疾忌醫的現象，從而延誤治療並導致病毒繼續傳播。