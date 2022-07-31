中國製造業7月出現萎縮，經濟復蘇前景放緩

中國/經濟

中國國家統計局周日（7月31日）公布的數據顯示：中國製造業採購經理指數（PMI）與上個月相比，下降了1，2個百分點，位於臨界點以下，製造業景氣水平有所回落。6月份，隨着疫情局勢的緩解以及禁足措施的解除，中國製造業採購經理指數顯升高趨勢。

廣告 繼續瀏覽後續

根據中國國家統計局公布的資料，7月份，製造業採購經理指數為49，與6月相比，下降了1，2個百分點；非製造業經理指數（NMI）為53.8，與6月相比，回落0.9個百分點；綜合製造業採購經理指數產出指數為52.5，與6月相比下滑1.6個百分點，兩者連續兩個月位於擴張區間。

各方分析師在接受路透社訪談時表示：原本預計製造業採購經理指數將改善至50，4。

據報道，製造業採購經理指數（PMI）和非製造業經理指數（NMI）均以50為分界點，高於50，代表景氣擴張；低於 50 ，則代表景氣衰退。

中國國家統計局高級統計師趙慶河表示: 中國經濟繁榮水平下降，復蘇基礎仍需鞏固。他認為，石油、煤炭和金屬冶煉行業的持續收縮，是拉低7月份製造業經理指數的主因之一。該指數為3個月來最低，產出、新訂單和就業分項指數均在50以下。

中國製造商繼續受到原材料價格高企的擠壓，這一趨勢降低了利潤率，而出口前景則受到對全球經濟衰退擔憂的影響。

仲量聯行(Jones Lang Lasalle)首席經濟學家兼研究部總監龐溟（Bruce Pang）在一份研究報告中指出：需求疲弱抑制了復蘇。“由於復蘇緩慢而脆弱，第三季度的增長可能面臨比預期更大的挑戰。”

路透社報導認為，中國解除防疫封控後，在工業加速復蘇的背景下，採購經理指數回落令人意外。新冠疫情局勢不穩、因應清零政策動輒封閉管理工廠以及對全球經濟衰退可能影響出口前景的擔憂等各種因素，均為中國經濟復蘇增添了不確定性。