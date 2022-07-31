感動全中國的“二舅”被指多處造假

社會

一部描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為“二舅治好了我的精神內耗”的短片，近日在中國網路暴紅。主人翁“二舅”殘障但知足的心境既讓人感到暖心，也凸顯中國農村特別是老人的困境。在爭論之後，越來越多訊息又顯示，紅遍中國的網路短片“二舅”有多處涉及造假。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社綜合報道：由於“二舅”一片涉及造假的消息越傳越廣，據中國網友反映，播放此片的中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）首頁，約自昨天深夜起就已經看不到“二舅”這部短片，網路上代之而起的是一片罵聲，被戲稱為“二舅翻車了”。

這部短片中的主角“二舅”居住地，日前已經被紅星新聞找到，當地的鎮幹部直指，短片“跟掌握的情況有出入”，下轄村幹部“正在掌握他的真實情況”。

短片作者唐浩在旁白中提到，“二舅”的殘疾證“不知何故就是辦不下來”。但鎮幹部表示，“二舅”的殘疾證“當年已經辦下來了”，系統顯示1990年就已經有證了。“ 村幹部也和“二舅”家屬聯繫了，且“二舅”出名後“到現在一直在爭取聯繫，但是人家就是說不願被打擾”。

此外，唐浩在片中提到，“二舅”當年被衛生院的“赤腳醫生”打錯針導致瘸腿。但當年曾為“二舅”診治的當地衛生院前院長受訪表示，指“二舅”本身罹患“脊髓灰質炎”（即小兒麻痺），並非因為打針所致。而且“二舅”的母親並非如片中所說由“二舅”一人獨力撫養，而是由5個兄弟姐妹一齊撫養。

先前紅星新聞報導，有中國網友首先踢爆，“二舅”影片中的文案，實際上是抄襲湖南省岳陽縣一名中學老師吳標華的文章，這篇文章的標題也是“二舅”，且曾在2021年時被選入岳陽市高三語文模擬考的閱讀測驗題。

這部暴紅的短片也引起了中國網路上不同面向的思考，在微博的討論數量更超過3億次。有人認為，“二舅”在坎坷境遇中仍能奮力面對，能反映出人性的光輝面，是中國社會難得的溫暖價值；但也有人認為，這部短片在中國當今的言論環境中能存活，特別是連央視等官媒都加入報導行列，反而有“營造正向輿論”的意圖。

影片走紅後，中國官媒趁勢切入宣傳正能量。其中，央視就使用“二舅總有辦法”字樣作為報導的圖卡標題。一時之間，“二舅”成了中國網路上充滿溫暖及“正能量”的代名詞。