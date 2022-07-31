長征五號B火箭殘骸回落大氣層空中解體畫面曝光

長征五號

7月24日，搭載中國空間站“天宮”三個艙段中的第二個艙段“問天”實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射成功。30日火箭殘骸墜回地球，美國太空署指責中國不分享信息。

廣告 繼續瀏覽後續

30日，“中國載人航天工程辦公室”7月31日發佈於其微信公眾號的消息稱，當天中國時間0點55分左右，“長征五號B遙三運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經119.0°，北緯9.1°周邊海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。”

法新社報導，殘骸墜落點位於東南亞的蘇祿海，距離菲律賓巴拉望島的東海岸不到60公裡。馬來西亞航天局觀察到火箭碎片在重新進入大氣層時起火燃燒，然後墜入海中。

路透社31日引述美國太空司令部的推特報道，中國長征5B火箭於美東時間周六下午12時45分重新進入印度洋上空，但有關“重返地球技術方面的問題，如潛在的碎片散布撞擊位置”等具體情況，應向中國查詢。

美國國家航空航天局局長比爾·納爾遜（Bill Nelson）指出，“所有航天國家都應遵循既定的最佳做法，並儘力提前分享這類資訊，才能可靠地預測潛在的碎片撞擊風險。”他在沒有提到中國的情況下還意有所指地表示，“負責任地使用太空，並且確保地球上人們的安全至關重要。”

在推特上，一些馬來西亞的用戶發布疑似火箭殘骸回落的視頻。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回復路透社的置評請求。中國此前曾表示，將密切跟蹤這些殘骸，但也說這些碎片體積不大，對地面上的人幾乎不會構成風險。

7月24日，長征五號B發射升空，將實驗艙送入在軌建設中的中國新空間站，這是中國火箭自2020年首次發射以來的第三次飛行。

2020年，中國長征五號B的碎片回落在西非國家科特迪瓦，損壞了當地幾棟建築，但沒有造成人員傷亡。

另外，北京對2021年5月長征火箭的一次飛行碎片軌跡未按照國際慣例提供外界相關資訊，當時就引發美國太空總署（NASA）和其他機構指責中國不透明。

中國2003年第一次實現載人航天；2019年 中國宣布“嫦娥四號”着陸成功實現人類探測器首訪月球背面；2021年中國首次火星探測任務着陸火星取得成功。中國2030年前希望實現載人登月。