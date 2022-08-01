拜登： 中國也應參加核控談判

《不擴散核武器條約》

《不擴散核武器條約》第十次審議大會於8月1日在紐約舉行。美國、法國和英國呼籲俄羅斯結束其“危險”的核言論，華盛頓還敦促北京加入美國與俄羅斯就削減戰略武器舉行的磋商。 中國外交部發言人趙立堅7月29日在例行記者會上表示，中國外交部軍控司負責人將率團參加《不擴散核武器條約》第十次審議大會。

廣告 繼續瀏覽後續

擁有核武器的盟國法、英和美在一份聯合聲明中回顧說，“核戰爭是打不贏的，也絕不能打”；“核武器只要存在，就必須用於防禦目的、威懾或預防戰爭的用途”。

第十次審議大會開幕式上，法英美還表示：“在俄羅斯對烏克蘭發動非法和無端侵略戰爭的背景下，我們呼籲俄羅斯結束其不負責任和危險的核言論和行為”。

美國總統拜登表示，作為《不擴散核武器條約》締約國，中國也應當參加核武器談判。

《不擴散核武器條約》審議大會召開前夕，白宮在其官網公布的聲明中說：“作為《不擴散核武器條約》締約國，中國也有義務參加旨在降低誤判風險以及解決破壞穩定軍事動態問題的談判”。

《不擴散核武器條約》審議大會每五年舉行一次，是核不擴散與核裁軍領域重要會議，本屆會議將於2022年8月1日至26日在紐約舉行。

作為《不擴散核武器條約》締約國中五大核武器擁有國之一，中國一直沒有提供其核武力量方面的信息。五角大樓在2020年中國軍力報告中指出，中國擁有超過1250枚射程在500到5500公里的陸基彈道導彈和陸基巡航導彈。中國至少擁有200枚核彈頭，未來10年，中國核彈頭將至少增加一倍。