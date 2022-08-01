習近平新統戰策略：發揮港澳台和海外力量爭人心、扶「非公有制」、做好網戰

中國/政治

中國國家主席習近平在統戰工作會議上表示，在統戰政策100 周年之際，統戰的使命和任務發生了「某些重大變化」，要準確把握新時代愛國統戰的歷史方位，必須促進「非公有制」及其人員的經濟健康發展及成長，亦「必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」 ，以及做好網絡統戰工作。

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中共中央統戰工作會議 在7 月 29 日一連兩日於北京召開，根據新華社會後的三千多字報道，習近平在會上就做好「新時代」中共統一戰線(即統戰)工作的「新理念新思想新戰略」提出十二個「必須」，當中包括必須正確處理「一致性和多樣性關係」、堅持及發展好中國「新型政黨制度」和堅持「宗教中國化方向」。

十二個「必須」還包括必須做好黨外知識分子和「新的社會階層人士統戰工作」，習近平闡釋，這包括鼓勵支持他們立足本職建功立業，積極「投身改革創新一線」；至於「必須促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長」，習指導，須先深入開展社會主義核心價值觀教育，然後幫助他們踐行理念和弘揚企業家精神；在「必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」方面，習認為，要加強建設「海外愛國力量」，涵養「壯大知華友華力量」，以及「要做好網絡統戰工作，走好網絡群眾路線」。

習近平把「必須加強黨對統戰工作的全面領導」放在十二個必須的最後，但文中不同地方重申，加強新時代統一戰線工作，「根本在於堅持黨的領導」。方法方面，他雖表示要善於把方針政策的原則性和對策舉措的靈活性結合起來，但強調，「要把握好團結和鬥爭的關係，又要善於鬥爭、增強鬥爭本領」，以達致真團結。

習近平強調，統戰是中共克敵制勝、執政興國的重要法寶，而統戰目前面臨的時勢、肩負的使命和任務發生了「某些重大變化」。他續稱，世界百年未有之大變局加速演進，統戰在「維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要」；在中國社會結構發生「深刻變化」之時，統戰在增強中共的階級基礎和擴大群眾基礎上的作用更加重要。他呼籲與會者須以高度的使命感和責任感做好工作。

出席會議的政協主席汪洋亦向透過電視電話形式在各省區市分會場與會的幹部發出呼籲，期望他們從實際出發，「創造性地把黨中央決策部署落到實處」，奮力譜寫統戰事業新篇章。