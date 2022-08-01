《金融時報》：裴洛西將訪問台灣 8/3會晤總統蔡英文

政治

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲參訪行程，1日已經抵達首站新加坡。英國“金融時報”報導，裴洛西接下來將訪問台灣，於2日會晤總統蔡英文。美國國家安全委員會發言人約翰·科比(John Kirby)表示：““中國的言論沒有理由存在”；北京也沒有理由讓這次訪問變成某種危機”；他還補充說：國會領導人去台灣旅行不損傷美國由來已久的做法。

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《金融時報》（Financial Times）報導指出，有3位知情人士表示，裴洛西將在台北會晤蔡總統。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）稍早引述知情人士說法報導，裴洛西將按計畫於本周訪台，預定會見台灣政府官員等人士，部分行程安排在8月2日晚間，多數安排在3日。

美國有線電視新聞網（CNN）報導提到，台灣目前並不在裴洛西的官方行程表上，她若訪問台灣，將成為25年來第一位這麼做的美國眾議院議長。另據美方兩位消息人士透露，雖然拜登曾公開表示，美軍不認為佩洛西現在是訪問台灣的好時機，但他沒有直接告訴她不要去。

佩洛西如成行，將是繼1997年紐特·金里奇（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。

25年前，金里奇訪問中國後訪台。這項計畫起初激怒北京，中國當局揚言採取軍事行動。但在金里奇答應中方提出先從北京飛到東京、再赴台北的條件後，這次訪問成行。

報導寫道，當時中國領導人優先要務是確保香港主權順利移交，這次佩洛西計畫訪台對北京及習近平的風險高得多。習近平過去10年鞏固權力，有望在今年秋季的中國共產黨第20次全國代表大會上取得打破傳統的總書記第3任期。