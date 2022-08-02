台灣國防部：共軍軍演凸顯以武力解決分歧心態且有意威脅台灣重要港口都會

佩洛西

美國眾議院議長佩洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。台灣國防部3日凌晨表示，此舉凸顯以武力解決分歧，破壞區域和平穩定的的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，國軍有決心、能力及信心確保國安。

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台灣國防部說明，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。

中央社報道：美國政治學者傅泰林比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。形成對台灣東西南北4麵包圍的態勢。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計畫在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的“國家侵略”行為。

魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。