莫斯科：中國有權採取措施保護其“主權”

政治

俄羅斯周二表示，中國有權採取“必要措施保護其主權”，稱美國眾議院議長南希佩洛西訪問台灣是“明顯的挑釁”。另據中國環球電視網（CGTN）的報道，中國外交部副部長召見了美國駐華大使。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯外交部表示，中方有權在台灣問題上採取必要措施，維護自己的主權和領土完整。 該部稱佩洛西女士訪問台灣是旨在遏制中國的“明顯挑釁”。俄羅斯外交部表示 : 我們敦促華盛頓不要採取破壞地區穩定和國際安全的行動，並承認新的地緣政治現實，美國不再有霸權空間。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃2日表示：“華盛頓正在破壞世界的穩定。在過去的幾十年中，沒有一場衝突得到解決，而是引發了很多次危機”。