佩洛西離台發聲明：中國阻止不了全球領導人訪台

美國/佩洛西訪台/中國

美國眾議院議長佩洛西周三結束訪台行程後表示，"中國無法阻止世界各地的領導人訪問台灣"。佩洛西並在離台前夕，特別在臉書及推特發文強調，"進一步加強我們的安全夥伴關係並捍衛我們共同的民主價值觀"。佩洛西率團3日下午前往景美人權園區參訪，會見各界民運人士。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，佩洛西在聲明中表示："遺憾的是，由於中國共產黨的反對，台灣被阻止參加全球性會議，最近一次是在世界衛生組織（WHO）大會。"

消息援引佩洛西表示，"儘管他們可能阻礙台灣派領導人出席全球論壇，但他們無法阻止全球領導人或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主致敬、凸顯台灣諸多成就，並重申我們持續合作的承諾。"

美國眾議院議長佩洛西3日結束"旋風式"19小時的訪台行程，她於周三傍晚五點多在松山機場搭乘專機離開台灣，而在離台前夕，佩洛西特別在臉書及推特發文強調"進一步加強我們的安全夥伴關係並捍衛我們共同的民主價值觀"。

佩洛西在臉書發文表示，"我們的代表團今天有幸與台灣總統蔡英文會面。 我們討論了美國和台灣如何深化經濟聯繫,進一步加強我們的安全夥伴關係,捍衛我們共同的民主價值。"

佩洛西表示，她非常榮幸能從台灣總統蔡英文那裡獲得了"特種大綬卿雲勳章"："象徵我們珍重的友誼"。 佩洛西特彆強調，"美國仍然堅定不移維持對台灣人民的承諾——現在和未來數十年"。

另據中央社消息，佩洛西率團訪台，3日下午前往景美人權園區參訪，與曾遭中國綁架的香港銅鑼灣書店店長林榮基、人權工作者李明哲、中國民運人士吾爾開希及達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參等人會晤。台灣國家人權委員會主委陳菊也到場。吾爾開希受訪提及，與裴洛西談及維吾爾、香港、中國民主運動等議題，而陳菊也特別向佩洛西介紹，當年陳菊就在此處被判無期徒刑，陳菊的勇敢獲得在場嘉賓的認可。

吾爾開希說，裴洛西訪台行，他們進行非常熱烈、深入的討論，談及話題包括維吾爾、香港、中國的民主運動等，維吾爾議題佔了相當長的時間，也向對方表達認識30多年的時間，見面次數這麼多，第一次能夠在台灣、在他流亡期間接納他的這個國家歡迎佩洛西，讓他非常高興。

台灣監察院長陳菊說，在人權園區和美國聯邦眾議院議長佩洛西見面，有非常重要的意義，這裡是台灣人為堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，與佩洛西對人權堅定的立場一致。

陳菊晚間在臉書發文表示，"人權，是全球共通的語言"，下午她與裴洛西一行人見面，一同參觀人權園區，並為其導覽解說。陳菊指出，在人權園區見面，有非常重要的意義。

陳菊說，他與佩洛西對人權努力、堅定的立場一致，所以希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力。