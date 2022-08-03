東協關切兩岸形勢 新加坡盼美中克制避免升高緊張

東協

美國聯邦眾議院議長佩洛西率團訪台，牽動美中台形勢。新加新加坡外交部8月晚表示，東協外長會議關切兩岸形勢，強調美中關係穩定對區域和平至關重要，呼籲美中克制、避免升高緊張形勢。

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中央社報道，新加坡外交部8月3日晚間發布新聞稿表示，在區域形勢不穩定之際，東協外長會議當天在柬埔寨金邊舉行。

新加坡外交部表示，東協外長會議關切兩岸形勢。美中關係穩定對區域和平及繁榮至關重要，新加坡期盼美國、中國能達成權宜妥協（modus vivendi）、自我剋制，避免採取會讓緊張形勢升高的動作。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）前一天晚上率領美國國會代表團抵台訪問，停留台灣約19個小時，會晤了中華民國台灣總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等政府高層。訪團8月3日傍晚搭機離台轉往韓國。

她此趟亞洲行的訪問地點包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本。台灣原未在裴洛西公開訪問行程內，但先前傳出她計畫訪台，中國對此威脅放話不斷。

面對中國強烈反彈，佩洛西抵台後立刻發文支持民主台灣，第二天排滿官方拜會行程，還公開與媒體互動，高調宣傳美方絕不會背棄對台承諾。

佩洛西一行人抵台後，中國軍方隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

在中國軍演前夕，根據台灣空軍3日晚發布中國軍隊動態，27架戰機（5架殲16、6架殲11、16架蘇愷30）侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中6架殲11、16架蘇愷30穿越台灣海峽中線。