白宮：中國沒理由將佩洛西訪台變成危機

美國/佩洛西訪台/英國/中國/政治/軍事

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，引發中國宣布在台灣周邊舉行軍演。美國白宮周三指出，中國沒有理由將佩洛西訪台一事變成"危機"。英國外交大臣特拉斯對中國的激烈回應表示不贊同，並呼籲中方緩和衝突情勢；加拿大外長呼籲中國緩和緊張局勢；德國也表示正與國際夥伴一起努力為台灣海峽的情勢"降溫"。

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中央社消息，白宮新聞秘書卡麗娜 讓 皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，美國眾議院議長訪問台灣已有先例，佩洛西訪台一事與美國長年政策一致。

發言人指出，因此北京當局沒有理由將佩洛西訪台一事變成某種危機，或是將此作為借口，在台灣海峽內或周邊加強侵略性軍事行動。

她並重申，美國已表明，美方的"一中政策"並沒有改變，美方並不希望發生危機。

另外，美國眾議院議長佩洛西2至3日訪問台灣，中國文攻武嚇並宣布4日起在台灣周邊多處實施軍演。英國外交大臣特拉斯對中國的激烈回應表示不贊同，並呼籲中方緩和衝突情勢。

英國國會外交委員會成員、國會議員組織"中國研究小組"（CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）接受中央社採訪時說，英國應致力支持像台灣這樣的自由民主政體及其與世界互動的權利。

佩洛西台北時間3日傍晚率國會訪問團搭乘行政專機離開台灣，結束在台近19小時訪問，轉往下一站韓國。這是時隔25年，美國現任眾議長再度訪台，北京強烈不滿。

中國軍隊宣布4日中午起在台灣周邊6處海域實施含實彈射擊的軍事演習。軍演前夕，共計27架共軍戰機侵擾台灣的防空識別區（ADIZ），其中22架逾越台灣海峽中線。

台灣的國防部指出，共軍部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，且形同海空封鎖台灣，嚴重侵害主權，有威脅台灣重要港口與都會區企圖。

正角逐執政保守黨黨魁及首相的特拉斯（Liz Truss）周三在競選活動空檔接受媒體採訪時說，她不支持中方激烈的言詞回應，指出佩洛西的訪台行程"完全合情合理"。

另外，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）周三表示，在美國議院議長佩洛西訪問台灣後，加拿大極度擔心緊張局勢加劇，呼籲中國緩和局勢。

路透社報導，喬利在加拿大蒙特利爾告訴記者："我們認為，國會議員們確實會到世界各地訪問，顯而易見的是，不能以這次訪問作為升高緊張局勢的理由或借口。"

喬利指出："我們呼籲中國緩和緊張局勢，因為我們認為，不僅有情勢升高風險，且有可能破壞區域穩定。"

德國外交部發言人周三也表示，德國政府正與國際夥伴一起努力為台灣海峽的情勢"降溫"，發言人也提到，（中國的）軍事威脅是無法接受的。

路透社報導，這名發言人在周三的例行記者會上做出了上述表示，他並說，台灣是德國的重要夥伴，德國將與台灣保持密切關係。不過外交部發言人也指出，就像美國一樣，德國政府支持"一個中國"政策。