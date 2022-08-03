白宮：拜登下周簽署芯片法案 促進對中國競爭力

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美國白宮周三表示，美國總統拜登將於下周二（8月9日）簽署"芯片法案"，這項法案旨在補貼美國半導體產業，並且促進美國對中國的競爭力。另外，由於佩洛西訪台形勢緊張，美國參院外委會延審"台灣法案"。

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中央社援引白宮發表新聞聲明指出，拜登將在8月9日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的一場儀式上，將"芯片法案"（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）簽署為法律。

路透社報導，"芯片法案"意在緩解影響各層面的芯片持續短缺情況，包括汽車、武器、洗衣機及電子遊戲等。

據報導，這項法案將挹注約520億美元政府補貼，用於研究及美國半導體生產，是美國產業政策的一次罕見重大嘗試。

此外，這項法案也包括為投資芯片廠提供稅收減免，估計價值達240億美元。

另據中央社報道，美國參議院外委會原訂周三審理"台灣政策法案"，但稍早以主席須參與院會事宜為由，決定延期。由於眾議院議長佩洛西剛結束訪台，正值形勢緊張，延期時間點引起外界關注。

參議院外委會原訂下午審理由民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月連袂提出的"台灣政策法案"（Taiwan Policy Act），但在事前臨時以梅南德茲必須參與院會事宜為由，延遲審議法案。

至於法案會延到何時審議，參議院外委會告訴記者，希望能在8月休會完的首場業務會議中審理。

"台灣政策法案"長達107頁，集結近年幾乎所有涉台法案重點。如果獲通過，將能一次性在外交、軍事、經濟、文化教育等全方位領域提升美台關係，獲得外界不少關注。

根據法案草案內容，在外交領域，法案將推動駐美代表處更名為"台灣代表處"（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成"代表"（Representative）。

軍事方面，法案將賦予台灣"主要非北約盟友"（major non-NATO ally，MNNA）地位。根據美國國務院，MNNA地位的賦予是美國與當事國關係緊密的"有力象徵"，當事國能獲得軍事、經濟特別待遇，但不含安全承諾。

此外，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計畫提供台灣數十億美元外國軍事融資資金，協助台灣加快防衛能力現代化腳步，以嚇阻或擊敗中國入侵。

為確保兩岸穩定，法案授權美國總統在北京大規模升級對台惡意行徑情況下，應制裁中國高層，對象包括中國國家主席、總理、外長、中共政治局常委及委員等；可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。

在經濟等其他領域，法案呼籲美方儘快與台灣洽簽雙邊貿易協定，並把台灣納入由美國主導的"印太經濟架構"（IPEF）。