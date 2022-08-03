中美關係

美國眾議院議長佩洛西不顧北京文攻武嚇，不顧白宮左右為難，按計畫出訪台灣，她說她來訪是要傳遞對台灣民主的支持。其實，佩洛西不顧安危關注普世價值，經歷過八九六四的一代中國人心裡應該很清楚。

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1991年，中國政府血腥鎮壓天安門民主運動兩年之後，血跡被擦得一乾二淨的天安門廣場屠殺的陰影猶在，作為美國加州眾議員的佩洛西來到北京，與其他兩名國會議員設法擺脫官方陪同人員，徑自來到天安門廣場，手中緩緩展開一面黑色橫幅，上面寫着：“獻給那些為中國民主事業犧牲的烈士”。警察發現後立即包圍上來，粗暴制止報道這一場面的記者，把議員們趕出廣場。中國外交部稱這是一場“有預謀的鬧劇”。

佩洛西天安門廣場的舉止可以回溯到1989年6月，天安門鎮壓事件發生後，佩洛西明白無誤地表示，六四那場鎮壓是一場令人震驚的“屠殺”，她指責中國軍警對示威者“秘密處決”。她說，“中國人民的人權不是內政，它們是全世界人民的關切”，兩年後，她在天安門廣場以自己勇敢的行動祭奠為民主自由犧牲的中國人，喚醒世界對中國踐踏人權的記憶。

歷史的細節值得注意，佩洛西這次訪問台灣，由於北京事先極端的文攻武嚇，官方宣傳機器甚至放出“伴飛”、“擊落”佩洛西座機的狂言，結果“雷聲大雨點小”，被民族主義激情燒得火熱的一些中國人責怪當局“不作為”，惱羞成怒的中國外交部長王毅指責佩洛西訪台“是一場徹頭徹尾的鬧劇“。

佩洛西去年在紀念天安門屠殺32周年時表示，“如果我們因為經濟上的考慮就不為中國人權問題發聲，那我們就失去了在世界上任何其他地方談論人權的道義權威”。至少，在關心中國人權問題上，佩洛西是一以貫之的。無論誰擔任美國總統，她要堅持表達的是，美中關係帶來的經濟利益不能掩蓋中國的人權紀錄，更不能影響美國領導人批評中國。

人權是內政，是北京當局堵住外界批評的借口。中國的人權不是內政，基於這一信念，佩洛西還經常推動立法支持香港和西藏，在國會山親自接待西藏精神領袖達賴喇嘛，她呼籲抵制北京冬奧會，因為新疆發生了種族滅絕行為。佩洛西由此成為北京當局的眼中釘，中國外交部攻擊她宣揚“謊言和虛假信息”，從事“卑劣的政治把戲”，借人權問題對中國“污衊抹黑”。

當佩洛西訪問台北的計畫泄漏後，北京全力威脅，中國領導人習近平甚至警告拜登“不要玩火”，美國軍方也認為“這不是一個好主意”，但是，熟悉佩洛西言行的盟友表示，如果中國政府的憤怒反擊或者拜登政府的為難能夠阻攔她的決心，那他們就看錯人了。

這就是佩洛西，她對中國人權抱持的信念始終是一致的，曾和佩洛西一道出訪中國的馬薩諸塞州民主黨眾議員麥戈文對紐約時報表示，“她不會被嚇倒，她不會向 霸凌屈服”，在白宮，在美國軍界，都有人批評佩洛西堅持訪台是魯莽之舉，“但這符合佩洛西根深蒂固的立場，那就是中國必須為其在西藏和香港問題上的姿態，以及對維吾爾人的待遇和對政治活動人士的監禁負責。

佩洛西臨抵達台灣前，發表在『華盛頓郵報』的觀點再次提及了她30年前的那次天安門廣場之行。她寫道：“那之後，隨着習近平主席加強對權力的控制，中國極度糟糕的人權紀錄和對法治的漠視仍在繼續。“

也許，佩洛西一度曾對北京當局改善人權抱有短暫的希望？在佩洛西抵台後，中國社交網絡流傳者幾張2008年佩洛西訪問中國時與胡錦濤、溫家寶、吳邦國等中國領導人微笑合影的照片。那曾是華盛頓的精英們對中國與世界主流文明接軌還殘存着希望的時期。

即便在那一時期，佩洛西也絲毫沒有停止過對中國人權的關心。2002年，在與時任中國國家副主席胡錦濤會晤時，佩洛西試圖向他轉交對中國和西藏的活動人士被拘留和監禁表示關注的四份信，胡拒絕接受這些信件，七年後，佩洛西向成為國家主席的胡錦濤親手遞交了另一封信，呼籲釋放被關押在獄中的劉曉波等政治犯。

佩洛西在寫給『華盛頓郵報』那篇題為“為什麼我要率國會代表團訪問台灣”的文章中說：“我們此行正值世界面臨專制與民主的選擇之際”，而她到訪台灣，是要傳遞對台灣民主的支持。她的行為，在獨裁者眼中，不過是一場“鬧劇”，但卻獲得世人的尊敬。