中國向台灣周邊發射11枚東風彈道導彈

中國對台發射導彈

中國在台灣周圍的軍事演習地圖2022年8月4日

據台灣國防部今天8月4日傍晚表示，中共今天下午分數波向台灣北部、南部及東部海域“發射了11枚東風系列彈道飛彈”，並對中方“破壞區域和平的不理性”行動予以譴責。

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據中央社報道，台灣國防部今天傍晚17時30分發布新聞稿表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。該新聞稿說，國軍即時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

台灣國防部16點50分發布的新聞稿指出，中共展開軍演以來，國軍馬祖、烏丘、東引等外離島地區守軍便立即強化戒備，發現共軍下午於周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日抵台訪問，北京隨即宣布，自8月4日中午12時起，至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍演行動，並組織實彈射擊。

中央社對照海圖指出，這6處海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中在高雄外海演訓區域離陸地不到20公里。

台灣國防部強調，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備；對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。