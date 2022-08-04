中國大規模軍演：蔡英文呼籲中國理性自製

台灣/蔡英文/中國/軍演

台灣空軍周四晚發布共機動態稱，中國周四在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道導彈，共有22架戰機（8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30）穿越台灣海峽中線。台灣總統蔡英文周四晚間針對中國在台灣周邊進行實彈射擊演習發表錄影談話，呼籲中國理性自製。蔡英文說："我們冷靜不躁進、理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮"。

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中央社援引台灣國防部周四晚間稱，中國周四在台灣周邊6處海域實彈操演，自下午1時56分起至下午4時止，中國分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道導彈。台灣國防部稱，國軍即時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

台灣空軍晚間發布共機動態，22架共機穿越台灣海峽中線，其中8架殲11戰機、2架殲16戰機穿越台海中線末端，12架蘇愷30戰機穿越台灣海峽中線中段以北；台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空導彈追監。

台灣總統蔡英文周四晚間發表錄影談話，針對中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，呼籲中國理性自製。蔡英文表示，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，尤其是對來自中國方面的訊息，要請所有的媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。

蔡英文表示，"今天中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的導彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法"。

蔡英文說，這不但破壞了台海的現狀，侵犯了台灣的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。嚴正要求中國理性自製。

蔡英文並強調，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時的掌控周邊所有的軍事動態；也和各方的盟友密切聯繫，共同協力，防杜區域的安全情勢升高。

蔡英文並向台灣民眾表示，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。

蔡英文也向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；致力維護台海和平穩定的現狀。"我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮"。

總統呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

蔡英文並感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。

蔡英文再一次強調：台灣從來不會被挑戰所擊倒。希望民眾團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。