中國軍隊圍台灣大規模軍演 歐盟譴責 東盟擔憂

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中國軍隊從今天8月4日起開始括圍繞台灣周邊海域的多個地點進行大規模軍演

美國眾議院議長佩洛西到訪台灣後，中國以圍繞台灣進行實彈軍事演習來回應，歐盟譴責中國軍演“咄咄逼人”，東南亞聯盟表示擔憂。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利今天譴責中國圍繞台灣進行軍演，指出美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，並不能成為中國對台灣採取“咄咄逼人”軍事活動的理由。

博雷利在金邊舉行東盟外長會議期間發推寫到我們國家議員出國旅行是正常的，沒有理由作為借口在台灣海峽從事軍事活動。

東盟則警告，軍演增加在國際和區域的不穩定，恐將導致誤判、危險對抗、公開衝突和不可預期的後果。東盟成員國外長是在主席國柬埔寨敦促各方緩和台灣緊張局勢之後，發表這項聲明。

該聲明強調世界迫切需要各國元首的智慧和責任感，以維護多邊主義與和平共處。

中國和美國在內的一系列其他國家出席了本次東盟外長會議。

中國軍隊從今天8月4日起開始進行軍演，地點環繞台灣本島的6個海域和空域，並組織實彈射擊，軍演在7日結束。這是中國軍隊數十年來圍繞台灣進行最大規模的軍事演習，來回應美國眾議院議長佩洛西對台灣的不到24小時的訪問，她強調美國不放棄對台灣的承諾。

此前七大工業國家集團已經發表聲明譴責本次軍演，指出沒有理由以訪問為借口進行軍事演習。