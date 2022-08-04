佩洛西訪台北京怒氣難消 痛罵G7+歐盟新八國聯軍

中美關係 G7 台灣

美國眾議院議長佩洛西雖已離開台灣，訪問韓國後已抵日本，北京的怒火仍然難消，中方發起大規模鎖島軍演之際，七國集團外長與歐盟外交代表發表聲明，敦促北京不要單方武力改變現狀，遭中國外長王毅痛斥七國聲明“廢紙一張”。

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首先讓我們看看七國集團外長及歐盟外交高級代表在3日發表的簡短聲明的內容。聲明說，“我們關切注意到中華人民共和國近期所採取和宣布的鋒芒逼人的舉措，尤其是實彈演習和經濟脅迫。這些舉措或將導致不必要的（事態）升級。”聲明強調七國與歐盟議員出國訪問是正常、例行的行為，北京的“過激反應帶來了加劇緊張局勢和破壞地球穩定的風險”。

七國和歐盟代表呼籲中國不要單方面以武力改變地區現狀，以和平方式解決海峽兩岸分歧，並強調各自的一個中國政策立場沒有改變。

聲明的基調在於鼓勵各方保持克制，以免誤解、誤讀、誤判，從而和平化解危機。但中方可能因未能阻止佩洛西訪台而生的怒火全部發泄到這一紙四平八穩的外交聲明上了。

外交部長王毅一句話把七國集團全部畫到對立面，稱“西方七國集團糾集在一起”，發表了一個“所謂的聲明”，稱其“公然為侵權者張目，反而向維權者施加壓力”，這一聲明不過是“廢紙一張”。

王毅部長定調，其手下的“歐盟使團”發言人更費盡心思，堆砌一大堆罵人的詞彙發泄憤怒。怒罵七國集團外長及歐盟外交代表聲明“作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥之極。”

中國歐盟使團發言人怒火逐浪高，稱“百年前有八國聯軍入侵中國。今天G7+1又是八方，想搞新八國聯軍嗎？” 發言人最後使用的口徑，完全是把七國集團和歐盟當作了敵人一般：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人!”

分析人士指，北京之前想法設法阻止佩洛西訪台，包括習近平與拜登通話時威脅對方不要“玩火”，但佩洛西“我行我素”抵台訪問，帶起一股“佩洛西旋風”，不僅使中方的努力徒然白費，更使得官方與官媒苦心營造的文攻武嚇氛圍幻滅而遭反噬，眾多被民族主義情緒煽起的民眾反指當局“信譽掃地”，“打口炮”，當局既不能公然與美國鬧翻，又要安撫民族主義情緒，拿台灣出氣也有限度，七國外長和歐盟外交代表的一紙聲明就這樣成了泄憤的對象。