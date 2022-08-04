危險行動 北京在台灣周邊展開重大演習

中美關係

2022年8月3日，在台北，美國眾議院議長南希-佩洛西在離開台灣議會時，與立法院副院長蔡其昌共同伸出拇指示意“真棒”!

中共軍隊周四將啟動數十年來針對台灣的最大軍事演習，這是對美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的強硬回應。台灣方面則譴責中共軍隊此舉形同海空封鎖台灣，違背國際法。

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法新社報道，佩洛西在台灣停留雖然不到20小時，但卻讓北京怒火衝天，因為她是25年來訪問台北的最高級別的美國民選官員。

佩洛西表示以“和平使者”訪台，但她明確表示，美國絕不會拋棄一直生活在中國軍隊入侵威脅之下的民主台灣。中國外長王毅則隔空反駁稱，誰冒犯了中國 ，誰將不可避免地遭到懲罰。

作為報復，北京於周四國際標準時間4點在圍繞台灣島的六個區域發動大規模軍事演習，演習區域包含頻繁的國際貿易航道。

中共軍方宣布，軍事演習包括實彈射擊。中方同時以海洋安全的名義，在軍演領域禁止船隻通行。

這一規模龐大的軍演圍繞台灣六個區域，最近處距離台灣僅20公里。軍演持續到星期天中午。

6個區域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域。

台灣國防部周三召開記者會表示，中共在台灣周邊海空域實彈演習的部分演習區域已侵入中華民國領海及鄰接區，並危及國際航道。台灣譴責這是挑戰國際秩序，破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。

台灣國防部強調，此舉形同海空封鎖台灣，已涵蓋台灣領土、領海、嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定，予以強烈譴責，並表示國軍有絕對能力守衛疆土。

中國官媒環球時報引述專家宣稱，此次演習具有迫近台島的特點。從六個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口。有兩個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；位於台島西南部的演習區域緊貼高雄、左營。“整個演習區域對台島呈現合圍態勢，

台灣國防部發言人批評北京軍演是一旨在挑戰國際秩序的非理性行動，七國集團外長發表聲明，敦促中國不要動用武力採取任何單邊改變現狀的行動；中國外交部發言人華春瑩則稱 “美方是挑釁者，中方是受害者。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。”