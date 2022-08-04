台海緊張東盟"示警 "王毅出席會議晚宴突離現場

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正在柬埔寨首都金邊舉行會議的東盟成員國周四示警，台海局勢恐導致強國之間的誤判以及"嚴重對抗"。而中國外長王毅在東盟高層會議的晚宴開始前突然離場，凸顯了局勢的緊張。北約秘書長稱：佩洛西訪台中國沒理由反應過度。

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路透社報導，這場東盟會議晚宴的與會者包括美國國務卿布林肯、日本外相林芳正等多國外長，以及東盟的高階外交官。

消息稱，王毅周四走進晚宴會場時向媒體揮了揮手，接着又走出會場，且未說明原因。現場兩名工作人員告訴路透社，有人目擊王毅乘車離開。

東盟在柬埔寨舉行會議，總共有27個國家的外長參與。東盟示警台海緊張可能導致"公開衝突和無法預料的後果"，東盟在聲明中表示："東盟隨時準備在促進各方和平對話方面，發揮建設性作用。"東盟並敦促各方保持最大限度克制，不要採取任何挑釁行動。

在金邊出席會議的歐盟外交和安全政策高級代表博雷利也批評中國在台海周邊進行軍演的反應，他說佩洛西訪台並非實施軍演的正當理由。

博雷利推文說："把一次訪問當作在台海周邊進行侵略性軍事活動的借口，這不具正當性，我們國家的議員走訪國際是正常的，也是例行的。"

而北約秘書長斯托爾滕貝格周四也表示，對美國聯邦眾議院議長佩洛西訪問台灣，中國不應該有過度反應。

斯托爾滕貝格告訴路透社："佩洛西訪台，並不構成中國反應過度、威脅台灣或發出威脅言論的理由。"他表示："美國和其他北約盟友，過去幾年來經常有高階官員訪問台灣，所以中國沒有理由反應過度。"

中國外長王毅與布林肯在柬埔寨首都金邊彼此拒絕會面，原定與林芳正會晤的行程也取消，原因是中國不滿日本同七國集團（G7）發布聲明，呼籲和平解決台海緊張情勢。

中央社消息稱，東盟這次會議因美國聯邦眾議院議長佩洛西本周訪問台灣後的事態發展蒙上陰影。中國周四對台灣附近派出軍機並發射飛彈，凸顯中國對佩洛西訪台的不滿。

與會外長預計周五將出席東亞峰會和東盟區域論壇的圓桌全體會議，預料台灣局勢將主導周五的會談。