台灣外交部譴責中國效法北韓任意試射導彈

台/中/導彈

據台灣國防部消息指中國8月4日下午向台灣周邊海域發射了11枚東風系列彈道飛彈後，台灣外交部譴責中國“效法北韓任意試射導彈”，並表示，“我們拒絕任何地方的戰爭和戰爭威脅!”

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中央社報道，台灣外交部強烈譴責中國政府效法北韓任意在接近他國水域試射導彈並要求北京“自我剋制”。

台灣外交部呼籲國際社會共同譴責中國對台的軍事威脅，也籲請世界各國持續聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序，和印太區域的自由與開放。

台灣外交部傍晚發新聞稿指出，中國今天向台灣東北部及西南部周邊海域發射多枚彈道飛彈，這一挑釁行為正在威脅台灣的安全，使得區域緊張情勢升高，也影響正常國際交通與貿易。

台灣外交部在其推特上說，美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣後，中國挑起緊張局勢升級，令人深感不安。在包圍台灣的地區進行軍事演習是危險的，破壞了該地區的和平與安全。“我們拒絕任何地方的戰爭和戰爭威脅!”

台灣國防部8月4日傍晚17時30分發布新聞稿表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

美國聯邦眾議院議長南希-佩洛西8月2日晚抵達台灣，並於次日8月3日傍晚結束這一歷史性訪問，離開台灣。

被激怒的北京當局隨即宣布中國軍對定於8月4-7日在台灣周邊6個海域海域舉行實彈軍演。

七國集團外長8月3日就維護台灣海峽兩岸的和平與穩定發布聲明，呼籲北京不要單方面以武力改變地區現狀。