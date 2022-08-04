台稱共軍發射11枚東風彈道飛彈蔡英文要求中國理性自製
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台灣國防部4日傍晚發布新聞表示，中共從4日下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，台灣軍方實時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問後，中國隨即宣布，從4日中午12點起到7日中午12點止，要在台灣東西南北周邊共六處海域進行實彈軍事演習。
4日下午4時50分，台灣國防部發布新聞稿指出，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍強化戒備，發現共軍下午在周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊。
傍晚5時30分，台灣國防部再度發布新聞稿，說明中共區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。
國防部強調，已啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。對破壞區域和平的不理性行動表達譴責。
台灣總統蔡英文立即發表錄像談話指出，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。
蔡英文說，這不但破壞了台海現狀，侵犯了台灣主權，更造成印太區域高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。嚴正要求中國理性自製。
蔡英文強調，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由防線。她說，軍方已經加強戰備，嚴密且實時掌控周邊所有軍事動態；並和各方的盟友密切聯繫，共同協力，防杜區域安全情勢升高。
她說，未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成民心紛擾。對於資安的侵擾，她已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。
日本防衛省4日晚間也公布訊息，推定中國從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入台灣東部海域，推定其中4枚飛越台灣上空。
台灣國防部表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並沒有危害，因此各國的飛彈防護系統都以落彈點的解算為關鍵。
國防部指出，國軍精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，因此，沒有發布防空警報。
共軍東部戰區則發布消息說，今天下午1點多對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。