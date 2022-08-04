台稱共軍發射11枚東風彈道飛彈蔡英文要求中國理性自製

兩岸關係

2022年8月4日，中國中央電視台播放的視頻畫面顯示的一個不明地點發射導彈的場景。中方稱周四在台灣海峽進行了 "精確導彈打擊"。目前台海地區的緊張局勢已上升到幾十年以來的最高水平。

台灣國防部4日傍晚發布新聞表示，中共從4日下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，台灣軍方實時掌握髮射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問後，中國隨即宣布，從4日中午12點起到7日中午12點止，要在台灣東西南北周邊共六處海域進行實彈軍事演習。

4日下午4時50分，台灣國防部發布新聞稿指出，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍強化戒備，發現共軍下午在周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊。

傍晚5時30分，台灣國防部再度發布新聞稿，說明中共區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。

國防部強調，已啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。對破壞區域和平的不理性行動表達譴責。

台灣總統蔡英文立即發表錄像談話指出，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

蔡英文說，這不但破壞了台海現狀，侵犯了台灣主權，更造成印太區域高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。嚴正要求中國理性自製。

蔡英文強調，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由防線。她說，軍方已經加強戰備，嚴密且實時掌控周邊所有軍事動態；並和各方的盟友密切聯繫，共同協力，防杜區域安全情勢升高。

她說，未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成民心紛擾。對於資安的侵擾，她已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。

日本防衛省4日晚間也公布訊息，推定中國從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入台灣東部海域，推定其中4枚飛越台灣上空。

台灣國防部表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並沒有危害，因此各國的飛彈防護系統都以落彈點的解算為關鍵。

國防部指出，國軍精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，因此，沒有發布防空警報。

共軍東部戰區則發布消息說，今天下午1點多對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。