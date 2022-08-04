彭博社：中共軍隊台灣周邊軍演如導致半導體出貨中斷將為全球經濟增添新麻煩

中美關係

8月4日，在香港，一個電視屏幕顯示中國人民解放軍已經開始軍事演習，包括在台灣島周圍的水域和空域進行實彈射擊。

目前中國軍隊正在台灣周邊海域演習。美國彭博通訊社報導說：如果中共的軍演造成台灣半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來新的麻煩。

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對於美國與中國在台灣問題發生衝突的擔心情緒正在影響全球市場，這種風險是否成真仍有待觀察。彭博情報（Bloomberg Intelligence）認為，從經濟角度來看，當前更明顯的風險已經在發酵，因為台灣最新出爐的數據顯示，電子產品的需求在下滑。

報道說：台灣處於世界電子產品供應鏈的中心，它的起起落落就像“煤礦里的金絲雀”一樣，對全球成長發出信號。最新出爐的數據非常疲軟，採購經理人指數（PMI）顯示，台灣製造業在6月和7月萎縮。生產和需求下滑，新出口訂單出現大幅下降。6月工業生產僅比一年前成長0.7%，較2021年底接近10%的增速顯著放緩，也是2020年初新冠疫情爆發以來的最低增速。

另一出口導向的經濟體南韓，最近發布的數據也很疲軟，PMI顯示7月製造業萎縮。被視為全球貿易趨勢晴雨表的出口成長在6和7月放緩至個位數，在此之前約一年半的時間，出口都以兩位數速度成長。

針對美國國會眾議院議長佩洛西訪台，中國宣布了一系列措施，包括暫停天然砂對台灣的出口；北京當局還開始在台灣周邊進行軍事演習，如果軍演導致半導體出貨中斷，可能會為全球經濟增添新麻煩。