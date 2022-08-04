海外港人籌組議會 保安局譴責違國安法 警方通緝三要員

香港

身處海外的前立法會議員（左起）梁頌恆 、評論員袁弓夷和何良懋日前宣布，成立「香港議會選舉籌備委員會」

身處海外的前立法會議員梁頌恆、評論員袁弓夷和何良懋日前宣布，成立「香港議會選舉籌備委員會」，以便為明年底舉行的「香港議會」選舉訂定規程，並遊說外國政府承認港人有「公投自決權」。香港保安局昨(3日)點名「嚴厲譴責」三人，指他們涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪，警方定必依法追究，緝捕有關人士歸案。中通社其後引述駐港國安公署稱，堅決支持警方行動。

廣告 繼續瀏覽後續

本台到國際刑警的「紅通」(Red Notices)數據庫查閱，在7173名被通緝人士名單中，未見三人上榜。另外，「香港議會」籌委會則發表聲明，稱被一個沒人民授權的政府通緝，實屬無稽可笑，又說被通緝「是我們的榮幸」。籌委會國際事務小組主席袁弓夷在社交平台上發帖，指議會的籌建擊中中共要害，因為中共最怕別人指它沒有代表性，亦害怕有合法性和代表性的議會。而梁頌恆則呼籲港人參與「香港議會」投票前留意風險。

籌委會上周三(7月27日)在加拿大多倫多舉行記者會，本身是資深傳媒人的籌委會主席何良懋宣布，會成立真正代表港人的「香港議會」，在國際社會發聲，議會成員將以一人一票選舉產生，海內外港人均可投票，期望藉此團結港人。

自2019年反修例運動後轉到海外遊說及評論的商人袁弓夷以國際事務小組主席在會上表示，初步想法是16歲以上、在香港住滿7年或在港出生者均有資格投票和參選，並考慮以2019年區議會選舉的投票率為公投自決目標。他又說，稍後會遊說美國、印度等議會，讓他們根據聯合國宣言，承認港人有「公投自決權」，因為聯合國宣言訂明，每個族群均有公投自決權，港人作為一個族群亦應享有公投自決權。他認為，只要有議會及草擬憲章後，便可公投自決。

至於公共關係小組主席梁頌恆則透過視頻出席記者會，梁是前青年新政創黨召集人，2016年當選為地區直選議員，但未能成功宣誓，一個月後遭法庭裁定喪失議員資格，成為最短任期的議員。他在2020年底出走美國。

議員媳婦發帖支持緝捕家翁袁弓夷

事隔一周，香港保安局昨早發稿，嚴厲譴責三人在海外籌組「所謂『香港議會』」，涉嫌違反國安法的「顛覆國家政權」罪。該局呼籲市民要與任何違反國安法的人及其組織的非法活動畫清界線，以免承擔不必要的法律風險。

同晚，中國通訊社報道，香港警方「近日」已對海外「非法組建」籌委會的袁弓夷、何良懋及梁頌恆予以通緝，駐港國家安全公署發言人對此表示堅決支持。

公署發言人續稱，任何人士、組織和勢力，不論身處何地、以何種方式、何種身分，只要涉嫌組織、策畫、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的活動，從事旨在顛覆國家政權的行為，必將受到法律的嚴懲。

根據國安法，顛覆國家政權罪，首要分子或罪行重大者可處無期或10年以上有期徒刑；積極參加者可囚3年以上、10年以下；其他參加者則最高判監3年；國安法具域外效力，無論是否香港永久居民或組織，只要被指觸犯法例，身處香港或海外均可適用此法。

有趣的是，袁弓夷媳婦容海恩是建制派立法會議員，她在社交平台上與家翁「畫清界線」，提及袁弓夷時只述說其名字，沒有稱謂，她表示，「毫無疑問，『香港議會』是一個有計畫、不顧一切後果、全心惡意顛覆特區政府職能以及破壞特區政府的組織。」她全力支持警方根據國安法嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。