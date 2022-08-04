白宮：中國對佩洛西訪台"過度反應" 美國推遲洲際彈道導彈試射防局勢升溫

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美國白宮安全會議發言人周四表示，中國周四在台灣周邊軍演發射彈道導彈，是"挑釁性"軍事行為，對佩洛西訪台過度反應。美國決定推遲洲際導彈試驗，但在菲律賓海域里根號航母打擊群將繼續在該地區巡視。美國國務卿布林肯強調反對任何片面改變台灣現狀的行動。

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美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比周四表示："中國選擇過度反應，利用佩洛西議長訪問，作為在台灣海峽內部和周邊增加挑釁軍事活動的借口。"

柯比說，五角大樓已下令里根號航母打擊群留在該地區監控局勢，美國不會停止依照國際法在西太平洋海域和空域行動，將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太地區。

路透社報導，柯比還說，北京長期企圖改變現狀，挑釁行動顯著升級。他並譴責中國的行動"不負責任"，並預期未來幾天北京會繼續對佩洛西訪台做出反應。

柯比並稱，美國已決定推遲未來幾天的洲際導彈試驗，以避免緊張局勢進一步升級。

此前，"華爾街日報"引述美國官員報導，中國在台灣周邊軍演之際，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道導彈的例行性試射，以防止與北京的緊張局勢升溫。

華爾街日報的報導並提到，這些美國官員並沒有提到試射可能延後多久，只有一人說可能是10天。

另據路透社報道，正在參加東盟外長會議的美國國務卿布林肯周四在一場會議上表示，他承認台灣議題受到大家關注，布林肯並強調美國的立場沒有改變，並反對任何片面改變台灣現狀的行動。

布林肯說："台海和平與穩定持續符合美國的持久利益。"他表示，"我們反對任何片面改變現狀的行動，尤其是透過武力。我想強調的是，我們的立場沒有任何改變。"

布林肯說，美國和其他國家相信緊張局勢升級"可能產生意想不到的後果，對大家都沒有好處，包括東盟成員國和中國在內"。