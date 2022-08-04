解放軍導彈飛越了台灣領空？

中美關係

2022年8月4日，中國中央電視台播放的視頻畫面顯示的一個不明地點發射的場景。中方稱周四在台灣海峽進行了 "精確導彈打擊"。目前台海地區的緊張局勢已上升到幾十年以來的最高水平。

中國周四在台灣周邊進行前所未有的軍事演習，實彈射擊11枚東風系列彈道導彈，以報復美國眾議院議長佩洛西訪台，其中四枚據指飛越台灣，並有五枚首次落入日本專屬經濟區。

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出席東盟外長的日本外相林芳正周四敦促中方立即停止軍事演習，他指中方的行動對地區穩定與和平構成嚴重衝擊。東盟外長最終發表聲明警告：目前局勢可能會升級蛻變為 "嚴重對抗，大國之間的公開衝突和不可預測的後果"。

中方為報復佩洛西訪台而於周四開啟針對台灣周邊的大規模軍演，但首日發生的情形令人有幾點疑問。第一個問題是：中方為何把導彈射入日本專屬經濟區？這是有意還是導彈失去了準頭或者是失控所致？令人費解，暫時找不到答案。

第二個問題是解放軍的導彈是否飛越了台灣？根據日本防衛省通報，中方發射的彈道導彈，四枚飛越了台灣。如果這被視為飛越台灣領空，將是極其嚴重的戰爭行為。但是台灣國防部的解釋是，共軍彈道導彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，所以未發布防空警報。

中央社援引學者蘇紫雲分析，中方發射的彈道導彈高度都在250公里以上，已是『外太空條約』界定的大氣層外空間，屬於“非領空”，因此不存在侵入領空問題，他認為這更像是中共對台“心理作戰”。

不過，根據法新社報道，日本對中方把彈道導彈射入其經濟專屬區反應強烈。防衛省表示，中方四日發射的彈道導彈，其中五枚落入日本專屬經濟區，日方認為情況很嚴重。日本防衛大臣岸信夫晚間召開記者會表示，“這是事關日本安全和人民安全的嚴重問題”，他已透過外交管道向中國表達“強烈抗議”。

周四晚間，美國白宮發言人柯比表示，中國 "選擇了過度反應"，他指中方周四在台灣周圍發射了11枚彈道導彈這是一種 "挑釁性 "軍事活動。

柯比在新聞發布會上補充說，美國已決定推遲計畫在未來幾天進行的洲際導彈試驗，以避免緊張局勢進一步升級，但目前正在菲律賓海巡航的里根號航空母艦將繼續 "監測 "台灣周邊地區。

周四除了實彈演習，根據台灣空軍4日發布的消息，中方繼3日22架軍機穿越台灣海峽中線後，共軍共有22架戰機穿越台灣海峽中線。其中8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30。

四日出席東盟外長會議的美國國務卿布林肯表示，近日以來，華盛頓已在各個政府層級與北京保持接觸，希望中方克制。他在金邊舉行的東盟峰會上說："我真的希望北京不會挑起一場危機，不會為增加其侵略性軍事行動尋找借口”。

但與美國布林肯一起出席峰會的中國外交部長王毅將危機歸咎於華盛頓，稱其應對 "公然挑釁負責"，指美方開創了 "可憎的先例"。

針對周四的實彈演習，中國軍方發言人石毅在一份聲明中說："所有的導彈都準確地擊中了它們的目標，測試了對該地區的精確打擊和拒絕進入能力"。

台灣國防部長在關於中國軍事演習的簡報會上宣布，22架中國戰鬥機周四短暫進入台灣防空區。台灣國防部譴責這是 "破壞區域和平的非理性行為"，台方並確認共軍"在下午1點56分至4點之間，在台灣北部、南部和東部水域發射了 "11枚東風型彈道導彈"。

北京針對台灣周邊海域的空前規模的軍演還在進行中。但是法新社援引台灣國立中山大學政治學教授陳至潔分析說，中國並不希望目前的局勢升級。在中共黨代會之前，習近平最不希望發生的就是一場意外的戰爭 。然而，國際危機組織智囊團的中國問題專家分析員Amanda Hsiao指出，與1995-1996上一次台海危機相比，中國在台灣周圍的軍事活動有了明顯升級。

紐約時報援引分析說，這次軍演對北京還有更多的作用。解放軍在台灣海域畫定六個演習區，其中一個距離台灣南部海岸不到16公里，如果有一天中國軍隊奉命包圍台灣並攻擊，這些演習可能會給中國軍隊提供寶貴的實踐機會。