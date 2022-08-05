中美關係危險地滑向懸崖邊緣

中國-美國-台灣

2022年8月5日，在中國福建省平潭的68海里風景區，一架中國軍用戰鬥機在台灣海峽上方飛行，這裡是中國大陸離台灣島最近的地方。

中美關係因佩洛西訪台陷入危險的緊張狀態，這是久已動蕩不安的雙邊關係一時爆發的憤怒還是開啟了持久地對峙？法新社專訪指出，美國與中國的外交關係正走着一條微妙難測的路線，專家們擔心當下危機會產生長遠的後果。

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直到目前，面對北京自佩洛西訪台以來步步升高的激烈反應，白宮的反應尚算相對溫和。不過，周五，華盛頓譴責北京在台灣海峽炫耀武力的舉止“極不負責任”，但美國外交當局仍試圖努力不讓極端緊張的關係變得更壞。

白宮安全顧問柯比周五表示，“我們不需要危機，我們沒有尋求挑起一場與中國的危機”。但他敦促北京停止軍事演習，降低緊張。美國同時強調，佩洛西訪台絲毫沒有改變美國的“一中政策”。

美國眾議院議長佩洛西訪台激起北京的怒火，使得美國幾十年來實施的對台“戰略模糊”政策驟然清晰起來。白宮的尷尬是顯而易見的，曾想方設法阻止在美國也遭到許多批評的佩洛西訪台計畫，但為了不要顯得在向北京示弱，白宮並沒有要求佩洛西延遲訪台。

法新社採訪的專家們強調，在目前全球緊張局勢的背景下，佩洛西訪台的“時間表”特別糟糕，他們擔心在美國及其西方盟友自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來已經與其發生間接衝突的情況下，與中國的對峙也會出現危險的升級。

華盛頓德國馬歇爾基金美國研究中心中國項目主任葛來儀告訴法新社：“我們目前無法知道這一緊張是否是暫時的，但佩洛西訪問的時機特別不合適”。她補充說，“雖然我不認為我們會走向一場武裝衝突，但美中關係現在處於一個非常糟糕的境地。”

對葛來儀而言，美國可能“低估”了中國的公眾輿論的憤怒以及面臨二十大召開的中國領導人習近平本人的反應。中共將在今年秋天召開這次大會，預計習近平將被賦予第三任總書記任期。

另一位專家，喬治-華盛頓大學教授羅伯特.薩特認為，"中國發射導彈和其他挑釁性軍事行動以及其他配套措施的後果將在未來幾天甚至可能數周後才能感受到"。他說："中國針對佩洛西女士訪問台灣而採取的報復性措施的規模可能在一段時間內不會知道。”

在記者托馬斯-弗里德曼看來，美國已經承擔了 "捲入與俄羅斯和中國這兩個核大國的間接衝突 "的風險。"這是任何地緣政治課程的ABC：你不會同時與兩個超級大國同時開闢兩條戰線。"他在南希-佩洛西訪問台灣之前在『紐約時報』發表的一篇專欄中批評：佩洛西如果不顧拜登意願執意訪台，“那將是無比魯莽、危險且不負責任的舉動。”

這位記者也認為，“現在不是刺激中國的時候，尤其是考慮到現在是中國政治的敏感時期。”因為把統一台灣和中國大陸視為其“歷史任務”的習近平，鎖定在二十大上開始其作為中國領導人的“無限任期”。

其他專家則不像弗里德曼這樣“危言聳聽”，他們認為中國當局並不想要戰爭。美國蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示："顯然，我們很可能進入了一個長時段的緊張期”。

但他補充說，"我沒有看到任何跡象表明中國領導人或黨的機器正在讓他們的人民準備一場只是為了奪取台灣的公開的戰爭。習近平並不真的想和我們開戰。“