岸田與佩洛西舉行會談 強烈抗議和譴責中國

台灣

中國軍用直升機在靠近台灣的福建平譚參加軍演，2022年8月4日

岸田文雄首相日本時間5日上午在首相官邸會見了美國眾議院議長佩洛西，表示已要求在台灣周邊進行軍事演習的中國立即停止。此次演習是為了報復佩洛西訪台，而且彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。會談中，岸田文雄表示：“中國的行為將對地區和國際社會的和平與穩定造成嚴重影響”，對此表示憂慮。雙方確認日美為維護台海和平穩定密切合作。

廣告 繼續瀏覽後續

岸田首相與佩洛西就加強日美同盟和“自由開放的印度洋太平洋”等問題進交換了意見，岸田期待佩洛西領導的美國國會對此支持。

雙方還就中國、朝鮮、俄羅斯等問題交換了意見。岸田首相告訴佩洛西，日本就中國發射的彈道導彈落入包括日本專屬經濟區（EEZ）在內的近海表示強烈譴責和抗議，並呼籲中國立即停止軍事演習。

日本內閣官房長官松野博一在5日後內閣後會議上表示，5枚在台灣周邊進行軍事演習的中國的彈道導彈落入日本專屬經濟海域（EEZ），這是事關我國安全保障和國民安全的嚴重問題。 ”

松野針對這次中國軍演指出：“中國的行為對地區和國際社會的和平穩定造成嚴重影響”，已通過外交渠道向中方提出抗議，要求立即停止軍事演習。他說：“我們將繼續與美國密切合作，維護台海和平與穩定。”

中方匆忙取消了4日在柬埔寨協調的日中外長會，對日方進行了牽制。今年9月，正值日中邦交正常化50周年，岸田首相可能會面臨艱難的對應。