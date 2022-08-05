澤連斯基：俄羅斯應對紮波羅熱核電站襲擊行為承擔責任

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烏克蘭總統澤連斯基周五表示，俄羅斯必須對俄軍佔領下的紮波羅熱核電站恐怖行為承擔責任。俄羅斯與烏克蘭相互指責對烏克蘭最大的核電站發動襲擊。俄羅斯總統普京周五在索契與土耳其總統埃爾多安舉行會談。

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法新社消息，澤連斯基周五在每日視頻講話中表示，"今天，俄軍兩次襲擊了烏克蘭最大的紮波羅熱核電站，此舉給整個歐洲製造了又一個極其危險的局勢。澤連斯基表示，所有針對紮波羅熱核電站的轟炸都構成一種恐怖行為。俄羅斯必須為對核電站造成威脅承擔責任。

俄羅斯與烏克蘭互相指責對方在烏克蘭南部紮波羅熱核電站的核反應堆附近發動襲擊。

國際原子能機構總幹事格羅西周二表示，烏克蘭紮波羅熱核電站的情況“非常不穩定”，危險性日益增大。格羅西說:“這是烏克蘭的設施，但核電廠目前被俄羅斯佔領。”

他表示，紮波羅熱核電站的所在地是在軍事行動活躍的地方，軍事行動影響很大。

而英國方面也表示，俄羅斯軍隊在紮波羅熱核電站採取的行動可能破壞了核電站的安全和正常運行的安全。

另據報道，俄羅斯總統普京周五在南部城市索契與到訪的土耳其總統埃爾多安會談。

普京指出，土耳其溪天然氣管道是現在向歐洲供應俄羅斯天然氣的最重要動脈之一，平穩、完好地運行，沒有任何間斷，確保土耳其及歐洲消費者的供氣。

土耳其溪管道在2020年開始運行，年供氣量可達315億立方米。

另外，埃爾多安表示，雙方就敘利亞局勢和阿庫尤核電站項目等問題進行協商。 阿庫尤核電站是土耳其與俄方合作的最大能源項目。

歐盟周五對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。

亞努科維奇2010年2月出任烏克蘭總統，2014年2月被推翻下台，由於他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯，引發人民激烈反抗。

歐盟表示，72歲的亞努科維奇現居俄羅斯，仍"損害或威脅烏克蘭領土完整、主權與獨立，影響烏國穩定與安全"。49歲的奧列克桑德因相同原因被制裁，他還被控"與烏克蘭頓巴斯地區的分離主義分子交易"。

另據報道，加拿大國防部長安南德表示，加拿大將向英國派遣多達225名人員協助訓練烏克蘭新兵，下週會開始派出第一批部隊。

自2015年以來，加拿大武裝部隊已培訓3萬3000多名烏克蘭軍事和安全人員，但自今年2月便暫停部分培訓工作。