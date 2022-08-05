美國參議院延遲審理《台灣政策法案》 有評論指避惹怒中國

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在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之際，參議院外交委員會推遲原訂華盛頓時間3日審查《台灣政策法案》的時間，原因是作為共同提案人的委員會主席兼民主黨議員梅南德斯(Bob Menendez)有事未能出席而再度延遲，法案可能要到9月才能進行審議。彭博通訊社更披露，拜登政府正在遊說民主黨參議員叫停審議法案，以免影響對台政策。

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包括向台灣提供45億美元安全援助、支持台灣加入國際組織，以及賦予台灣「主要的非北大西洋公約盟友」地位等內容的《台灣政策法案》，原訂7月19日審查，但因共和黨議員要求更多時間研究法案內容，梅南德斯宣布延期至本月3日審查，而在當日未能審議後，台灣《自由時報》報道，參院民主黨領袖舒默在最後一刻只能成功讓全體議員同意，在4日推進芬蘭和瑞典加入北約的議案。有關時間點正值美中關係、台海情勢升高之際，不免引起美國國會此舉是為了避免過度刺激中國的揣測。

佩洛西訪台後，兩岸和中美關係緊張，中國在這位25年來再次訪台的議長離開後，於4至7日在環繞台灣水域進行軍事演習，又禁止逾百項台灣食品進口，拘捕身處大陸的台灣民族黨副主席楊智源，而國台辦則懲戒台灣民主基金和國際合作發展基金會兩家「台獨」機構，並制裁四家捐款台灣企業。

彭博4日更披露，拜登政府正在遊說民主黨參議員叫停《台灣政策法案》」的審議，避免影響對台政策。報道引述知情人士稱，拜登政府憂心這部法案將適得其反，與數十年來的「戰略模糊」政策相抵觸。另外，民主黨參院外交委員會成員墨菲表示，白宮對法案有很大疑慮，他對此感到非常擔憂。他表示，委員會將法案推動工作延至9月，而且可能重新改寫。

梅南德斯則在3日為《紐約時報》撰文，主張面對當前的世界及習近平掌權之中國，為維護台海和平穩定，美國有必要減少模糊，以指引對台做法。他又說，美國有與台灣並肩的道義和義務，若袖手旁觀，就要接受形同棄台，坐視中國繼續其軍事、經濟及外交霸凌。

法案由梅南德斯與共和黨參議員葛蘭姆4月訪台後，於6月16日提出，長達107頁。梅南德斯形容，這是《台灣關係法》1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。