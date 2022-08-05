美國指責北京暫停對話不負責任 "懲罰全世界"

美國/中國/台灣/氣候

美國周五指責中國"暫停與美國氣候變化對話"是"不負責任的決定"，也是針對全世界的"懲罰措施"。美國國務卿布林肯周五在東亞高峰會外長會議上表示，中國對佩洛西訪台的反應是"公然挑釁"行為。美國白宮國安會發言人柯比表示："美國將派軍艦穿越台灣海峽。"

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法新社消息，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比周五在新聞發布會上表示，中國宣布將停止與美國就包括氣候變化在內的一系列重要議題進行的對話。柯比說，北京認為透過關閉這些溝通機制懲罰美國，但事實上，氣候變化沒有地理國界，中國正在以此懲罰全世界。柯比稱，中國此舉是不負責任的。

美國白宮國安委發言人柯比並表示，“作為世界上最大的（溫室氣體）排放國，中國現在拒絕討論應對氣候變化所必須採取的措施，而從太平洋島嶼水位上升到歐洲的火災，氣候問題正在對美國的夥伴國造成影響。柯比指出，氣候危機並沒有地理界線，是全球性生存危機，全球最大的兩個經濟體與碳排放國就碳排放與清潔能源倡議進行建設性對話，對世界其他區域的安全與保護至關重要，切斷這一管道極度不負責任。

在美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台後，中國外交部周五宣布8項反制美方措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作，以及暫停中美氣候變化商談。

柯比表示，溝通管道暢通對減少誤判與誤解風險十分重要，尤其是過去幾天格外重要。但中國經常透過這樣的方式表達不滿，過去就曾因美國對台軍售而中斷雙邊軍事對話。

不過，柯比指出，並非所有軍事溝通管道都已中斷，美方會持續確保與北京的溝通管道暢通。美方相信仍能與中國軍方進行高層級交流，北京中斷的管道並未完全關閉雙方高階成員在需要時進行交流的可能，但在危機時期中斷任何層級與範圍的軍事溝通管道是不負責任的行為。

裴洛西訪台後，中國解放軍自台北時間4日中午12時起，一連3天在台灣東西南北周邊共6處區域進行大規模軍事演習，並進行實彈射擊。

柯比再次重申美方立場指出，美方不會、也不尋求危機，沒有理由爆發危機。是中方發出好戰言論與威脅，也是中方試圖加劇緊張局勢並以佩洛西訪台為借口升高緊張態勢，只要中國停止這些挑釁性的軍事演習並結束言論，就能大大減緩台海緊張局勢。

法新社稱，面對北京自佩洛西訪台以來不斷升溫的軍事威脅和外交恐嚇，白宮的反應相對溫和，僅是譴責北京“不負責任”的行為，以及在台灣島附近展示武力。國家安全委員會發言人約翰·柯比周五表示，“我們不希望發生危機，我們不是在試圖挑起與中國的危機”。美國並重申，佩洛西的台灣之行並沒有改變一個中國政策。

另據路透社消息，一名西方國家官員表示，美國國務卿布林肯周五在東亞高峰會外長會議上表示，中國對美國聯邦眾議院議長佩洛西訪問台灣的反應是"公然挑釁"行為。

這名官員表示，布林肯在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議上說，中國展開針對台灣的歷來最大規模軍事演習，試圖恫嚇的不只台灣，還有鄰國。

另外，中國軍隊近日對台灣周邊海域進行實彈演習，目前以發射 11 枚東風系列彈道導彈引起美國不滿。根據俄羅斯衛星通訊社周五的消息，美國白宮國安會發言人柯比表示："美國將在最近幾周派軍艦通過標準的海空路線，穿越台灣海峽。"

此前，柯比在記者會上譴責中國，認為中國對佩洛西訪台"反應過度"，在台灣海峽及其周圍增加挑釁性軍事活動，違背維護台海和平穩定的長期目標。他表示，美方將命令航空母艦里根號戰鬥群停駐在台灣地區並對局勢進行跟蹤，保障美國盟友的安全。