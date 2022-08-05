聯合國：美中如不合作 將無法解決世界重大挑戰

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聯合國秘書長古特雷斯周五透過發言人表示，如果沒有中美之間有效的對話，就不可能解決全球變暖等最緊迫的問題”。

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法新社報道，中美關係受到美國眾議院議長佩洛西最近訪台影響而進一步緊張，北京方面宣布暫停兩國在包括氣候議題在內的對話。聯合國秘書長古特雷斯周五透過發言人表示，如果沒有中美兩國的合作，就根本沒法解決全球氣候問題。

古特雷斯的發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國秘書長認為，如果兩國之間沒有有效的對話與合作，就不可能解決世界上最緊迫的問題”。

中美是全球兩個最大的溫室氣體排放國，兩國合共製造全球近40%的化石燃料排放量。而在2014年，中國國家主席習近平與時任美國總統奧巴馬達成應對氣候變化協議，成為各國簽署2015年巴黎氣候協議的契機。而去年在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26）上，中美再次達成協議，為大會實現另一份協議開放綠燈。

中國外交部周五宣布，針對美國眾議院議長佩洛西訪台，對美國採取八項反制措施，其中包括暫停中美氣候變化商談，取消安排中美兩軍戰區領導通話，取消中美國防部工作會晤以及取消中美海上軍事安全磋商機制會議等。