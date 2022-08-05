30名非洲華工帶瘧疾來港 1人死亡 港府料個案或隨再多200人抵港而上升

瘧疾

在港罕見的瘧疾，過去一個月突然急升至30宗，患者全屬非州經港的中國籍男士，受雇同一公司，返回中國內地前在港檢疫期間病發，其中一名患者死亡。醫院管理局相信，瘧疾在本地傳播的風險非常低，但月內會有超過二百人由非洲經港返回中國，瘧疾確診個案或會增加。專科醫生何柏良指出，當中百多人與染瘧患者屬同一公司，預料這批工人在港被發現感染瘧疾的比例可能很高，憂慮治療藥物不足，促港府向外借藥。

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衛生署衛生防護中心昨(4日)晚公布，過去一個月共錄得30宗外地傳入的瘧疾確診個案，患者全為男性，年齡介乎25至57歲，於7月1日至本月1日期間由非洲抵港，當中21人來自幾內亞。中心續稱，所有患者抵港後均到檢疫酒店檢疫，一名52歲病人檢疫期間死亡，驗屍報告顯示死者帶有瘧原蟲，其餘29人則送往公立醫院治理，當中10人於治理後出院，19名留醫者中，4人情況嚴重，須入住深切治療部，餘下15人情況穩定。

醫管局因應是次出現瘧疾輸入個案群組，啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各聯網接收瘧疾病人。該局又說，因應中國實施的乃疫邊境管制措施，本月會有超過二百人由非洲抵港轉機，預料有關輸入個案或會增加。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今(5日)早在電台節目表示，疫情前，香港每年平均錄得20至30宗瘧疾，大部分是輸入個案；疫情爆發三年來，瘧疾個案隨入境人數減少而降至每年只有個位數，故此在一個多月內發現30宗個案屬於很多，加上感染人士全部來自中非幾內亞，在同一公司工作，事件實在不尋常。

他續稱，世界衛生組織評估幾內亞的瘧疾比率為三成，而今次發現的個案有共同暴露史，預料涉事的工程公司因近期完成在非洲的項目而讓工人回國有關，若此，尚會有百多名工人經港返回中國，這批工人感染瘧疾的比例可能很高，建議港府在他們入境前要求對方完成相關健康檢查，並向中國借藥，以備相關藥物不足的情況出現。

港府數據顯示，瘧疾由受感染的雌性按蚊傳播，而會在香港出現的兩種按蚊，近十年都未有在市區發現，只有去年在大欖涌水塘附近有滋生，故此衛生署認為，瘧疾出現本地傳播的風險非常低，而最近一宗本地感染瘧疾個案是在1998年發生。

瘧疾是可致命的嚴重疾病，常見於氣候溫暖地區，如非洲、東南亞等地。衛生防護中心指出，患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力等癥狀；重症患者如得不到適當治療，可導致死亡。