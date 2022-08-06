以軍警告針對加沙地帶空襲可能持續一周 國際社會呼籲避免衝突升級

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以色列軍隊周六警告，針對加沙地帶巴勒斯坦武裝分子的空襲行動可能持續一周。巴勒斯坦指以軍空襲增至最少24人死亡，其中包括6名兒童，另有140多人受傷。聯合國、歐盟等各紛紛呼籲避免進一步衝突。法國外交部發言人譴責向以色列領土發射火箭彈，並呼籲各方保持克制。

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法新社報導，以色列自稱被迫對伊斯蘭聖戰組織展開"先發制人"的行動，堅稱在加沙邊境的緊張局勢延續多日後，聖戰組織即將計畫發動攻擊。

武裝團體哈馬斯控制的巴勒斯坦自治區衛生當局表示，自5日以來，共有15人喪生，其中包括1名5歲小女孩，另有120多人受傷。

與此同時，以色列平民紛紛前往防空洞避難。法新社記者周六晚間在特拉維夫（Tel Aviv）地區聽到空襲警報。

以色列周五對加沙地帶巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的一座高層建築進行了定點空襲，導致該組織的一名領導人和其他人喪生，其中包括一名年僅五歲的女孩。伊斯蘭聖戰組織隨即向以色列發射了火箭彈，但大多被以色列防空系統攔截。以巴局勢自去年5月爆發11天衝突以來，再次升高到最嚴重局面，且短期內似乎沒有停火跡象。

由於以色列封閉邊境，加沙唯一的發電站因缺乏燃料暫時關閉。以色列軍方周六警告，這次行動預料將持續一周。

路透社報導，巴勒斯坦武裝團體朝以巴邊境發射了至少160枚火箭彈，遠至以色列中部城市、位於耶路撒冷與特拉維夫之間的莫地因（Modiin），使空襲警報大作，民眾奔逃到防空洞避難。以色列救助單位表示，大多數火箭彈都被攔截，並沒有嚴重傷亡報告。

伊斯蘭聖戰組織內部消息人士稱，雙方預料不會很快停火。一名消息人士說，"這次行動的重點在戰場上"。以色列軍方發言人則告訴法新社，軍方目前"並沒有展開停火談判"。

巴以衝突加劇，國際社會雙方呼籲保持克制。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的發言人周六表示，歐盟密切關注加沙地帶的暴力事件，並呼籲各方保持“最大限度的剋制”，以避免新的升級。發言人彼得斯塔諾表示，“以色列有權保護其國民，但必須盡一切努力防止衝突擴大。

法國外交部發言人表示，法國譴責向以色列領土發射火箭彈，並重申對以色列安全的無條件重視"。法國並呼籲各方保持克制，避免衝突進一步升級。

英國外交大臣特拉斯周六表示，英國支持以色列及其自衛權。英國譴責恐怖組織襲擊平民並造成雙方人員傷亡的暴力行為。特拉斯並呼籲立即停止暴力行徑。

聯合國中東和平進程特別協調員文內斯蘭周五發表聲明，對以色列和加沙地帶之間的局勢升級深表關切，並對這次事件造成的人員傷亡深表難過。他強調，任何針對平民的攻擊都沒有任何正當理由。

他說：“持續升級是非常危險的。火箭發射必須立即停止。我呼籲各方避免進一步升級。”

文內斯蘭指出，自 5 月底局勢升級結束以來在逐步開放加沙方面所取得的進展有可能前功盡棄，導致人道主義需求增大，而此時全球資源可謂捉襟見肘，在加沙重新開展人道主義工作不容易獲得國際財政支持。

他表示，聯合國正與所有有關各方進行充分接觸，以避免發生進一步衝突及可能造成的主要由平民蒙受的毀滅性後果。

他強調，“各方有責任避免這種情況發生。”

聯合國巴勒斯坦被佔領土人道主義協調員黑斯廷斯周六表示，黑斯廷斯進一步指出，加沙地帶的人道主義局勢已經十分嚴峻。而隨着近期衝突局勢的升級，情況只會繼續惡化。