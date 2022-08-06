台海危機有利於習近平連任？

中共二十大前瞻

中國領導人習近平一直把統一台灣作為他的“使命”，這也成為他繼續連任的重要理由。但這次美國眾議院議長佩洛西訪台產生的衝擊效應，是否嚴重削弱了習近平的強人形象？

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因為習近平一直把統一台灣作為“大業”，台海的任何變化因此與他個人的言行發生重要的關係。這一次，在傳出佩洛西將要訪問台灣的計畫後，中共官方採取多種手段阻止恫嚇，因為在北京看來，佩洛西此刻訪台，簡直是對即將在20大連任的習近平的冒犯。如果成行，無疑是對在台灣問題上押寶的習近平的強人形象是一個巨大的衝擊。

在這一意識主導下，習近平與美國總統拜登通話時，中方的主要目的是要通過拜登阻止佩洛西訪台，習近平警告拜登，“民意不可違，玩火必自焚”，如果把這裡說的“民意”看作是官媒煽動起來的民族主義情緒的話，的確在佩洛西訪台計畫傳出後達到了高峰，但是，習近平的警告未能奏效。結果，當佩洛西的座機在台灣松山機場安然降落時，跟着官方起舞，在以胡錫進為代表的口炮派煽動下的民眾突然變得憤怒中燒，幻滅感很重。他們不可能把矛頭直接指向習近平，卻指向傳聲筒胡錫進，指責他有關伴飛佩洛西座機，甚至不惜擊落其座機的威脅落空，“傷害了我國的信譽”。

民族主義情緒是一把雙刃劍，此劍此刻就指向了它的始作俑者。不少觀察者認為，習近平的強人形象因此大打折扣，他遠沒有官媒塑造的那麼強大，那麼“神話”。但是中共20大在即，習近平能讓佩洛西帶來的衝擊波捲走嗎？ 為了反擊，北京立即啟動報復性的持續4日的包圍台灣海空域的空前規模的軍事演習，向台灣海域，日本經濟專屬區發射導彈，同時官媒強化“中國人民是不好惹的”一套說辭。

習近平是要通過這次空前規模的軍演挽回尊嚴，這是一些觀察人士在佩洛西尚未成行前就預感到的。一些美國專家警告，佩洛西在習近平全力準備20大連任的微妙時刻訪台，會被視為是對習近平的羞辱。紐約時報記者弗里德曼就認為佩洛西訪台計畫無比魯莽不負責任，他分析：“通過訪問，佩洛西實際上給了習近平一個機會，可以讓他轉移人們的注意力，不再關注他的失敗——通過封鎖中國主要城市來阻止新冠蔓延；巨大的房地產泡沫已經出現破裂的跡象，並有可能製造銀行危機；以及由於習近平無限制地支持國有產業而產生的巨大的政府債務。”

法國世界報社評也批評佩洛西訪台，指“佩洛西對台灣的訪問在當下的東亞背景下是不合時宜和危險的。是在給這個“世界上高度易燃的地區火上澆油。該報指佩洛西“錯誤地選擇時機”。她的訪問正值希望成為“終身獨裁者”的習“皇帝”在政治上處於非常微妙的時刻。

美國華人報紙世界日報社評認為，“北京沒有在佩洛西訪台的第一時間及時行動，並不表示習近平警告拜登‘玩火必自焚’，將沒有‘嚴重後果’，我們至少可看到習的兩個高明手段，一是他可能利用這次事件，遊說黨內元老，讓他順利在20大連任；二是他抓住時機，實施軍演，將台海的掌控變成常態。“

但有分析指出，習發動軍演其實是不得不為之的“被迫之舉”，否則如何安撫高度燃燒燒的民族主義情緒？而且，這也是習自新冠疫情爆發以來一貫採取的“轉敗為勝“的策略，把文攻武嚇終究遇挫轉化成“正義反擊”。按照習近平的說法是”轉危為機“。從最近官媒的宣傳和中國外交部的言論來看，北京正在向美台發泄怒火，警告美國“不要製造更大危機”，咒罵蔡英文“抱美國大腿”，這些做法被認為是在某種程度上轉移視線，減輕中國內部的壓力。

美國紐約州城市大學教授夏明對自由亞洲分析，台海問題對習近平是一把雙刃劍，如果利用得好，將有利於習近平掌控軍隊，可能有利於他連任，如果利用得不好，可能讓習近平不堪重負。中國已經有新冠疫情，經濟等各種危機，習可能並不想讓新的危機出現。

人民日報6日發表評論強調“團結才能勝利“，強調”未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期“，全黨”要把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來“。為什麼此刻要特意強調“團結”，值得深思。

這裡的“未來五年“暗示的是習近平第三任，”團結“其實也是對黨內各種不滿勢力的警告，一切的一切都要圍繞習近平20大連任進行。