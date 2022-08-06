中共二十大前瞻

台海危機有利於習近平連任？

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這是2022年8月4日發布的視頻截圖，中國人民解放軍東部戰區的一架空軍飛機在台灣周邊海域的軍事演習中進行空中加油。
這是2022年8月4日發布的視頻截圖，中國人民解放軍東部戰區的一架空軍飛機在台灣周邊海域的軍事演習中進行空中加油。 via REUTERS - EASTERN THEATRE COMMAND
作者： 安德烈
10 分鐘

中國領導人習近平一直把統一台灣作為他的“使命”，這也成為他繼續連任的重要理由。但這次美國眾議院議長佩洛西訪台產生的衝擊效應，是否嚴重削弱了習近平的強人形象？

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因為習近平一直把統一台灣作為“大業”，台海的任何變化因此與他個人的言行發生重要的關係。這一次，在傳出佩洛西將要訪問台灣的計畫後，中共官方採取多種手段阻止恫嚇，因為在北京看來，佩洛西此刻訪台，簡直是對即將在20大連任的習近平的冒犯。如果成行，無疑是對在台灣問題上押寶的習近平的強人形象是一個巨大的衝擊。

在這一意識主導下，習近平與美國總統拜登通話時，中方的主要目的是要通過拜登阻止佩洛西訪台，習近平警告拜登，“民意不可違，玩火必自焚”，如果把這裡說的“民意”看作是官媒煽動起來的民族主義情緒的話，的確在佩洛西訪台計畫傳出後達到了高峰，但是，習近平的警告未能奏效。結果，當佩洛西的座機在台灣松山機場安然降落時，跟着官方起舞，在以胡錫進為代表的口炮派煽動下的民眾突然變得憤怒中燒，幻滅感很重。他們不可能把矛頭直接指向習近平，卻指向傳聲筒胡錫進，指責他有關伴飛佩洛西座機，甚至不惜擊落其座機的威脅落空，“傷害了我國的信譽”。

民族主義情緒是一把雙刃劍，此劍此刻就指向了它的始作俑者。不少觀察者認為，習近平的強人形象因此大打折扣，他遠沒有官媒塑造的那麼強大，那麼“神話”。但是中共20大在即，習近平能讓佩洛西帶來的衝擊波捲走嗎？ 為了反擊，北京立即啟動報復性的持續4日的包圍台灣海空域的空前規模的軍事演習，向台灣海域，日本經濟專屬區發射導彈，同時官媒強化“中國人民是不好惹的”一套說辭。

習近平是要通過這次空前規模的軍演挽回尊嚴，這是一些觀察人士在佩洛西尚未成行前就預感到的。一些美國專家警告，佩洛西在習近平全力準備20大連任的微妙時刻訪台，會被視為是對習近平的羞辱。紐約時報記者弗里德曼就認為佩洛西訪台計畫無比魯莽不負責任，他分析：“通過訪問，佩洛西實際上給了習近平一個機會，可以讓他轉移人們的注意力，不再關注他的失敗——通過封鎖中國主要城市來阻止新冠蔓延；巨大的房地產泡沫已經出現破裂的跡象，並有可能製造銀行危機；以及由於習近平無限制地支持國有產業而產生的巨大的政府債務。”

法國世界報社評也批評佩洛西訪台，指“佩洛西對台灣的訪問在當下的東亞背景下是不合時宜和危險的。是在給這個“世界上高度易燃的地區火上澆油。該報指佩洛西“錯誤地選擇時機”。她的訪問正值希望成為“終身獨裁者”的習“皇帝”在政治上處於非常微妙的時刻。

美國華人報紙世界日報社評認為，“北京沒有在佩洛西訪台的第一時間及時行動，並不表示習近平警告拜登‘玩火必自焚’，將沒有‘嚴重後果’，我們至少可看到習的兩個高明手段，一是他可能利用這次事件，遊說黨內元老，讓他順利在20大連任；二是他抓住時機，實施軍演，將台海的掌控變成常態。“

但有分析指出，習發動軍演其實是不得不為之的“被迫之舉”，否則如何安撫高度燃燒燒的民族主義情緒？而且，這也是習自新冠疫情爆發以來一貫採取的“轉敗為勝“的策略，把文攻武嚇終究遇挫轉化成“正義反擊”。按照習近平的說法是”轉危為機“。從最近官媒的宣傳和中國外交部的言論來看，北京正在向美台發泄怒火，警告美國“不要製造更大危機”，咒罵蔡英文“抱美國大腿”，這些做法被認為是在某種程度上轉移視線，減輕中國內部的壓力。

美國紐約州城市大學教授夏明對自由亞洲分析，台海問題對習近平是一把雙刃劍，如果利用得好，將有利於習近平掌控軍隊，可能有利於他連任，如果利用得不好，可能讓習近平不堪重負。中國已經有新冠疫情，經濟等各種危機，習可能並不想讓新的危機出現。

人民日報6日發表評論強調“團結才能勝利“，強調”未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期“，全黨”要把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來“。為什麼此刻要特意強調“團結”，值得深思。

這裡的“未來五年“暗示的是習近平第三任，”團結“其實也是對黨內各種不滿勢力的警告，一切的一切都要圍繞習近平20大連任進行。

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