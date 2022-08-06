台灣國防部指控共軍圍島軍演 模擬對台攻擊

中國-美國-台灣

在這張由中國新華社提供的照片中，2022年8月5日，一名中國人民解放軍成員在軍事演習中通過望遠鏡觀看台灣的 "蘭陽 "號護衛艦。中國正在台灣周邊水域舉行演習，以回應美國眾議院議長南希-佩洛西最近的訪問。

台灣國防部周六指控大批共軍軍艦和戰機圍繞台灣周邊演練，實質是共軍對主島進行模擬攻擊的一部分。而一些專家也警告，中國軍隊正通過這次為報復佩洛西訪台而啟動的空前規模的聯合軍演，模擬對台戰法。

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中國媒體報道，中國軍方在持續四日的演習中出動了超過100架軍機以及10多艘巡防艦和驅逐艦，包括出動了中國空軍和海軍的尖端武器—殲-20隱形戰機和055驅逐艦。共軍在演習中還向台灣周邊海域發射彈道導彈。

法新社報道，這是中國軍隊首次如此近距離軍演，其中最近的距離離台灣主島不到20公里，而且前所未見的是，解放軍此次演習地點包括台灣東側海空域，這是一個關鍵的區域，因為台灣部隊的潛在補給以及美國的增援可能來自那裡。

分析認為，外界長期以來推測，解放軍可能更傾向於選擇“鎖島”戰略，本次的演習為這一推測提供了依據。鎖島戰略旨在防止任何商船、軍艦及飛機進出台灣，同時也要預防駐紮在這一區域的美軍進入。法新社援引中國軍事分析專家宋忠平稱，中國軍隊“顯然具備執行這種封鎖的一切軍力”。

這一罕見規模的軍事演習，也為各軍兵種，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊（電子和網絡戰）協調作戰能力提供了機會。

澳大利亞國立大學國際安全教授布萊克斯蘭德認為，中國現在展示的東西 證實了"他們顯然有能力協調他們在地面和海上的行動，並迅速部署他們的導彈系統"。這位專家表示，中方也藉此向台灣人、美國人或日本人表明，中國人“有能力做到他們威脅要做的事情”。“但是，另一方面其他國家，尤其是美國密切研究和監視中國軍演並從中學習，以便在未來對抗中國軍隊”

華爾街日報援引專家分析，中國本周在台灣周邊進行實彈演習，這是在模擬為封鎖台灣可能採取的行動，對中國領導人在未來衝突中可能採取的脅迫性策略進行預演。華盛頓智庫哈德遜研究所高級研究員克拉克認為，解放軍對台集結兵力形成封鎖之勢，“目的是顯示他們能夠做到這一點，”“這是一場傳遞信號的演習”。

該報援引一些軍事專家認為，北京缺乏發動直接入侵的能力，未來幾年內發動這類作戰過於複雜和冒險，一旦台海危機爆發，他們認為北京會嘗試圍困而非擊垮台灣。

另外，專家們對北京通過本次軍演實質打破現狀的舉措感到擔憂。華盛頓埃利奧特國際研究學院教授隆尼.亨利說。與90年代那次台海危機發生時美國隨即派出航母進入台島附近相比，華盛頓這次很謹慎，以避免事態升級。這可以解釋為，與1996年相比，中國的軍事能力已大大增強，當時中國無法拒絕美國海軍進入該地區。

前美國海軍軍官、日本戰略研究論壇研究員格蘭特.紐沙姆指出："在某些領域，中國軍隊的能力甚至可能超過美國。”"假如未來的戰鬥被限制在直接圍繞台灣的地區，那麼中國海軍將是一個強大的對手。美國和日本如不進行干預，台灣的處境將會極其困難。"

共軍在這次軍演中，大批軍艦和戰機越過台灣海峽“中線”，未來共軍這一行為是否成為常態，有待觀察。

布萊克斯蘭德表示："中國直到最近才感覺到有足夠的力量穿越這一中線，來宣稱它對這條線路的主張。"它肯定會繼續假裝它不存在。他說："這種情況已經存在了一段時間，但在這些演習之後，情況會加速發展。

"中國直到最近才感覺到有足夠的力量來宣稱它對這一中線的主張，"約翰-布拉克蘭指出。"它肯定會繼續穿越，假裝中線並不存在。”"這種情況已經存在了一段時間，但在這次演習之後，情況會加劇”。