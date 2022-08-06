《法蘭克福彙報》：我們須減少對中國的依賴

兩岸關係

2022年8月5日，在中國福建省平潭的68海里風景區，一架中國軍機在台灣海峽上方飛行，這裡是中國大陸離台灣島最近的地方。

台海局勢和美中台關係是德國媒體目前關注的焦點。

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施特勞賓日報（STRAUBINGER TAGBLATT）寫道：中國在台灣周邊咄咄逼人的軍事演習引起了人們對局勢升級的擔憂。中國認為，台灣是其 "不可分割的一部分"。中國國家元首習近平不厭其煩地強調，將該島納入中華人民共和國，這是歷史的必然。自從香港民主運動最近遭到血腥鎮壓以來，毫無疑問，中國政府將採取一切手段來實現其目標。

《法蘭克福彙報》分析說：日本和美國正比以前更加緊密地聯繫在一起。最遲在10月，德國也可能受到來自北京的外交打擊，因為德國聯邦議院人權委員會正計畫前往幾個亞洲國家。但這場危機也是反思德國和歐洲與中國未來關係的一個好機會。歐洲不應關閉任何現有的對話渠道，而應堅持不懈地捍衛自己的利益。然而，我們也必須清楚地看到，在所有情況下都不能再依靠中國。我們應重新關注並減少過多的依賴性。現在還有時間避免在與中國關係中犯下和俄羅斯關係的錯誤。

《斯圖加特消息報》強調：如果中國找到一個理由來推動政治局長期計畫的入侵，這對誰都沒好處。為什麼就不能將德國議員們的旅行推遲到明年？那時候，北京的權力問題已經得到澄清，鳳波全部平息。那時，人權委員會將有機會為民主和人權發出一個清晰的信息。這肯定會對事情本身和台灣帶來更大的幫助。

《時代周報》問道，如果美國和中國這兩個世界強國因為台灣打起來，這會不會是第三次世界大戰? 但中國問題專家Matthias Nass預言，習近平若真的攻打台灣，也有很大的風險。雖然中國在外交上日益咄咄逼人，但在南中國海上不會發生世界大戰。