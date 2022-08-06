蔡英文：中國不負責任持續造成台海及區域威脅

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中國軍隊持續在台海周邊軍演，台灣周六指責中國機艦模擬對台攻擊，台灣總統蔡英文晚間在臉書表示，中國不負責任持續造成台海及區域威脅，除國軍在第一線守護國家安全，27位駐外大使也在第一線向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。中國對台文攻武嚇，台灣陸委會呼籲立即停止脫序行為。

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中央社消息，蔡英文分述外交部長與駐外大使的對外論述指出，台灣外交部長吳釗燮說，台灣有意志保衛家園，積極強化自我防衛能力，希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。

台灣駐美大使蕭美琴指出，台灣不想要戰爭，想要和平，台灣將盡自己所能緩和局勢，且不會放棄自由；駐日大使謝長廷表示，中國愈施壓，世界就愈關心台灣，相信將有更多世人了解、並支持台灣。

駐法大使吳志中表示，如果台灣被中國拿下，代表華文世界只能有獨裁，而民主國家也為自己製造了一個處處掣肘的敵人；駐德大使謝志偉指出，自由民主台灣若被專制獨裁中國控制，半導體供應鏈就會被中國作為勒索自由世界的武器。

另外，駐歐盟兼駐比利時大使蔡明彥說，台灣將持續強化自我防衛能力及經濟韌性，堅定維護主權與安全，同時會與理念相近國家加強合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

蔡英文稱，已有27位駐外大使向國際社會傳達台灣堅定的立場；她希望能讓更多國際朋友了解，台灣是維護台海及區域和平、堅守民主自由防線的良善力量。

另外，台灣的陸委會周六正告北京當局"應立即停止各種脫序行為"。陸委會周六透過書面表示，近日中共持續模擬攻台高強度、封鎖式的軍演，企圖恫嚇台灣及周邊國家，其外長王毅等官員更不斷在國際場域公然扭曲事實、推諉自身破壞台海和平的責任，及以粗鄙言論污衊總統蔡英文；對中方對台武力恫嚇惡劣行徑，陸委會再次予以譴責，並正告北京當局應理性自製，立即停止各種脫序的行為。